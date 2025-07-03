Odasında telefonuyla oynarken sırada yıldırım çarptı! Yattığı pozisyon hayatını kurtardı

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki genç bir kadın, fırtınalı hava sırasında odasında şarja takılı telefonuyla oynarken yıldırım çarptı. Genç kadının sağ kalmasının o anki pozisyonu sayesinde olduğunu bildirdi.

ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Russelville kasabasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kasaba sakini 19 yaşındaki Lisa Henderson, pazar günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında evinde, yatağında telefonuyla uğraşırken hayatının şokunu yaşadı.

Fırtına sırasında evin elektrik hattına yıldırım düştü ve enerji, uzatma kablosu üzerinden telefon şarjına ulaştı. Genç kadın, telefonu elinde olduğu sırada elektrik akımına kapıldı.

"SADECE ÇINLAMA SESİ VAR"

Times Daily gazetesine göre Henderson, "Bir video izliyordum, sonra birden bir şey çarptı. Hemen ardından yüksek bir patlama sesi duydum. O andan sonra sadece kulaklarımda çınlama vardı" ifadelerine yer verdi.

Henderson, elektrik akımının ellerinde karıncalanma ile başladığını, ardından sağ koluna ve omzuna yayıldığını belirtti. Durumu fark ettikten sonra refleks olarak telefonunu fırlattığını söyleyen genç kadın, "Eğer elimde tutmaya devam etseydim çok daha kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.

"İSMİMİ SÖYLEMEYE ÇALIŞTIM, ZORLANDIM"

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Lisa Henderson, yolda kim olduğunu dahi hatırlayamadı. 19 News televizyonuna konuşan genç kadın, "İsmimi söylemeye çalıştım, zorlandım. Yaşımı sorduklarında önce 18 demek üzereydim, sonra 19 olduğumu hatırlamam biraz zaman aldı" ifadelerini kullandı.

Nişanlısı Conner Welborn, Lisa'nın hastaneye götürülürken panik içinde ağladığını belirtti. Ancak çift, olayın daha kötüye gitmemesini Lisa'nın yatağa sağ tarafı üzerine yatmasına bağlıyor. Doktorlara göre bu pozisyon, elektrik akımının kalbe ulaşmasını zorlaştırdı.

YATIŞ POZİSYONU HAYATINI KURTARDI

"Doktorlar, eğer biraz daha zayıf olsaydım ya da sol tarafıma yatıyor olsaydım, sonucun daha ciddi olabileceğini düşünüyor" diyen genç kadın, olayı ucuz atlattığını belirtti.

Lisa Henderson, çocukken de benzer bir olay yaşadığını belirtti. Olayı ailesine mesajla esprili şekilde aktaran genç kadın, "Günümün nasıl geçtiğini merak ediyorsanız oldukça 'sarsıcı' bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.