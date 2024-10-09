Odaya giren yarasa çocuğu öldürdü! Ebeveynlerin ihmali gün yüzüne çıktı

09 Ekim 2024 16:42 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:10

Kanada'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir çocuğun odasına giren yarasa, ölümüne neden oldu. Yarasanın kuduz olduğu tespit edildi. Ebeveynlerin ihmali de gün yüzüne çıktı.

Kanada​'nın Toronto​ bölgesinde bulunan Ontario​ şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. Küçük bir çocuğun odasına giren yarasa​, ölümüne neden oldu. Yarasanın kuduz​ olduğu fakat çocuğun ebeveynlerinin herhangi bir ısırık, çizik görmemesi üzerine kuduz aşısı yaptırmadığı anlaşıldı.

BÖLGEDEKİ İLK İNSAN KUDUZ VAKASI

Çocuğun adı ve yaşı gizli tutulurken olayın 1 ay önce meydana geldiği öğrenildi. Olay, Ontario'daki ilk insan kuduz vakası olarak kayıtlara geçti. Haldimand-Norfolk Sağlık Birimi'nde görevli sağlık görevlisi Dr. Malcolm Lock, bu hafta hastanın bir çocuk olduğunu açıkladı.

Sağlık örgütü, "Ontario'nun tüm bölgelerindeki yarasaların kuduz taşıdığı" uyarısında bulunurken, Dr. Lock, test edilen yarasalardaki pozitiflik oranının bu yıl önceki yıllardaki %10'dan %16'ya yükseldiğini kaydetti.

Dr. Lock, halkın bilinçlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunurken ''Yarasalarla herhangi bir temasınız olursa veya odanızda bir yarasa ile uyanırsanız, doktora başvurmalısınız.'' ifadelerini kullandı.

100 YILDA SADECE 26 VAKA

Öte yandan Kanada'da kuduz kapmak neredeyse duyulmamış bir şeydir, 1924'ten beri sadece 26 vaka görülmüştür ve hepsi ölümle sonuçlanmıştır. NHS kuduzu "nadir görülen ancak ciddi bir enfeksiyon" olarak tanımlamaktadır ve "semptomlar ortaya çıktığında neredeyse her zaman ölümcüldür."