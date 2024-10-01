Öfkesini çıkarmak istedi süpermarkette katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

01 Ekim 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:35

Çin'in Şanghay şehrinde dün akşam bir süpermarkete bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıcı sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Çin​'in Şanghay​ şehrinin Songciang merkez ilçesinde dün akşam saatlerinde bir saldırgan elindeki bıçakla süpermarkette alışveriş yapan müşterilere saldırdı. Yaşanan bıçaklı saldırı sonucu 18 kişinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. "ÖFKESİNİ ÇIKARMAK İÇİN" YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ Şanghay polisinden yapılan açıklamaya göre, adının "Lin" olduğu kaydedilen 37 yaşındaki erkek şüpheli yakalandı ve ilk sorgusunda saldırıyı, kişisel finansal anlaşmazlıkların neden olduğu "öfkesini çıkarmak için" yaptığını dile getirdi. Şüphelinin, bölgeye şehir dışından geldiği belirtilirken tam olarak nereden geldiğine dair bilgi verilmedi. Saldırı, Çin'de Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 1 Ekim Ulusal Gün kutlaması ve tatil haftasının arifesinde meydana geldi. İlgili Haberler Almanya’da otobüste bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var Kanada'da camiye bıçaklı saldırı: Cemaat büyük faciayı önledi