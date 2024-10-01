Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Öfkesini çıkarmak istedi süpermarkette katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Öfkesini çıkarmak istedi süpermarkette katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:35

Çin'in Şanghay şehrinde dün akşam bir süpermarkete bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıcı sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Çin​'in Şanghay​ şehrinin Songciang merkez ilçesinde dün akşam saatlerinde bir saldırgan elindeki bıçakla süpermarkette alışveriş yapan müşterilere saldırdı.

Yaşanan bıçaklı saldırı sonucu 18 kişinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öfkesini çıkarmak istedi süpermarkette katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

"ÖFKESİNİ ÇIKARMAK İÇİN" YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Şanghay polisinden yapılan açıklamaya göre, adının "Lin" olduğu kaydedilen 37 yaşındaki erkek şüpheli yakalandı ve ilk sorgusunda saldırıyı, kişisel finansal anlaşmazlıkların neden olduğu "öfkesini çıkarmak için" yaptığını dile getirdi.

Şüphelinin, bölgeye şehir dışından geldiği belirtilirken tam olarak nereden geldiğine dair bilgi verilmedi.

Saldırı, Çin'de Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 1 Ekim Ulusal Gün kutlaması ve tatil haftasının arifesinde meydana geldi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
şanghaybıçak saldırısıçin

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...