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Oğlunu affeden Joe Biden'a Trump'tan çok sert tepki: "Bu nasıl bir istismar ve adaletsizlik!"

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Truth
02 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:23
Oğlunu affeden Joe Biden&#039;a Trump&#039;tan çok sert tepki: &quot;Bu nasıl bir istismar ve adaletsizlik!&quot;

ABD Başkanı Biden'ın giderayak, vergi kaçakçısı oğlu için Başkanlık affı yetkisini kullanmasının ardından, müstakbel başkan Donald Trump açtı ağzını yumdu gözünü... 

Görevden ayrılan ABD Başkanı Joe Biden​ dün , iki kez yasadışı silah bulundurmak ve vergi kaçakçılığından suçlu bulunan ve "adaletsizlik" ve yanlış yargılamayı gerekçe göstererek cezalarını duymayı bekleyen  oğlu Hunter'ı affetti.

Oğlunu affeden Joe Biden'a Trump'tan çok sert tepki:

Ocak ayında görevi Bidan'dan devralacak müstakbel Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth aracılığıyla, 2021'de Capitol'de yaşanan olaylarda 6 mahkumun babası tarafından Hunter'a başkanlık affı verilmesi hakkında çok bert ifadeler kullandı.

Oğlunu affeden Joe Biden'a Trump'tan çok sert tepki:

KONGRE BASKINI HÜKÜMLÜLERİNE ATIF

Affetmeye söz verdiği ABD Kongre Binası isyanında hüküm giymiş olanlara atıfta bulunan Trump,  "Joe'nun, Hunter için affı, yıllardır hapiste olan 6 Ocak (2021) rehinelerini de kapsıyor mu? Bu nasıl bir istismar ve adaletsizlik!" ifadelerini kullandı.

Oğlunu affeden Joe Biden'a Trump'tan çok sert tepki:

Trump, Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen ölümcül saldırıdan hüküm giymiş kişilerden düzenli olarak "rehineler" olarak söz ediyor.

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Kaynak: Truth
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