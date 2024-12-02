Oğlunu affeden Joe Biden'a Trump'tan çok sert tepki: "Bu nasıl bir istismar ve adaletsizlik!"

02 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:23

ABD Başkanı Biden'ın giderayak, vergi kaçakçısı oğlu için Başkanlık affı yetkisini kullanmasının ardından, müstakbel başkan Donald Trump açtı ağzını yumdu gözünü...

Görevden ayrılan ABD Başkanı Joe Biden​ dün , iki kez yasadışı silah bulundurmak ve vergi kaçakçılığından suçlu bulunan ve "adaletsizlik" ve yanlış yargılamayı gerekçe göstererek cezalarını duymayı bekleyen oğlu Hunter'ı affetti.

Ocak ayında görevi Bidan'dan devralacak müstakbel Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth aracılığıyla, 2021'de Capitol'de yaşanan olaylarda 6 mahkumun babası tarafından Hunter'a başkanlık affı verilmesi hakkında çok bert ifadeler kullandı.

KONGRE BASKINI HÜKÜMLÜLERİNE ATIF

Affetmeye söz verdiği ABD Kongre Binası isyanında hüküm giymiş olanlara atıfta bulunan Trump, "Joe'nun, Hunter için affı, yıllardır hapiste olan 6 Ocak (2021) rehinelerini de kapsıyor mu? Bu nasıl bir istismar ve adaletsizlik!" ifadelerini kullandı.

Trump, Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen ölümcül saldırıdan hüküm giymiş kişilerden düzenli olarak "rehineler" olarak söz ediyor.