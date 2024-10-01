Okul servisi alev alev yandı: Faciada çok sayıda öğrenci ve öğretmen öldü

01 Ekim 2024 12:21 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:30

Tayland'da anaokulu öğrencilerini taşıyan bir okul servisi alev topuna döndü. Yaşanan facia sonucu 16 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti.

Tayland​'ın Pathum Thani eyaletinde bir otoyolda bugün yerel saatle 12.20 sıralarında 38 anaokulu öğrencisi ve 6 öğretmenin bulunduğu okul servisi​ alev aldı.

Yangında otobüsten inemeyen 4-5 yaşlarındaki 16 çocuk ile 3 öğretmen hayatını kaybetti. Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda öğrenci olay yerine gelen ekipler tarafından bölge hastanelere sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ateş topuna dönen otobüsü itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatte söndürebildi. Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayın ardından 48 yaşındaki otobüs şoförünün kaçtığı ileri sürüldü.

Tayland Başbakan Paetongtarn Shinawatra, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.