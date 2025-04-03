Okulda bir anda alarmlar çaldı! Öğretmen kanlar içinde kaldı

İngiltere'nin Hartlepool Kasabası'ndaki Manor Community Academy isimli okulda yerel saatle 11.15 sıralarında okulun alarmları çaldı. Alarm sonrası öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler için acil durum prosedürleri uygulamaya konuldu.

Teesside Live'ın haberine göre, bir öğrenci, "Üçüncü dersteydik ve aniden kilitleme alarmları çalmaya başladı ve tüm sınıflar kilitlendi. Herkes 'neler oluyor' demeye başladı. Sonra öğretmenlerden birinin kanlar içinde ağladığını gördük - yüzünde kan vardı. Korkunç bir şeydi. Her şey çığırından çıktı - okuldan çıkmaya çalışan insan kalabalığı vardı. Şimdi de okulun dışında çocuklarını almak için bekleyen yaklaşık 200 veli var." ifadelerine yer verdi.

Velilere çocuklarını okuldan acilen almaları çağrısında bulunuldu. Manor Community Academy ve çevresi çok sayıda polis ekibiyle sarıldı.

İKİ GENÇ TUTUKLANDI

Cleveland Polisi bir öğretmenin saldırıya uğradığını ve iki gencin tutuklandığını doğruladı. Cleveland Polisinden bir sözcü şunları söyledi:

“3 Nisan Perşembe günü saat 11.30'da bir öğretmenin saldırıya uğradığı ihbarı üzerine Hartlepool'daki Manor Community College'a polis çağrılmıştır. Herhangi bir silah kullanılmadığı ve hiçbir öğrencinin yaralanmadığı bildirilmiştir. Önlem olarak okul kendini tecrit altına almıştır."

“Görevliler olay yerine intikal etmiş ve iki genç saldırı şüphesiyle tutuklanmıştır ve okuldaki öğrencilere ya da personele yönelik devam eden bir tehdit bulunmamaktadır.”

"YETKİSİZ KİŞİLER OKUL BİNASINA GİRDİ"

Manor Community Academy'yi denetleyen Northern Education Trust tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Northern Education Trust Manor Community Academy'de bugün (3 Nisan 2025) yetkisiz kişilerin okul binasına girdiği bir olay meydana gelmiştir. Personel durumu kontrol altına almak için derhal etkili önlemler almış ve sınıfların güvenliğini sağlayarak öğrencilerin güvende olmasını sağlamıştır."

"Polis çağrılmış ve akademiye giderek davetsiz misafirleri uzaklaştırmıştır. Olay sırasında hiçbir öğrenci zarar görmemiş ya da tehdit edilmemiştir; ve tüm öğrenciler güvendedir. Olaydan haberdar olan çok sayıda veli akademiye gelmiş ve velilerin istedikleri takdirde çocuklarını evlerine götürmelerine izin verilmesi kararı alınmıştır."

“Öğrencilerin ve personelin güvenliği her zaman öncelikli kaygımızdır ve bu durumla derhal ilgilenen personel takdir edilmelidir. Tüm çocukların güvende olduğundan emin olmak için hızlı ve kurumun yerleşik prosedürleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Akademi bugün açıktır ve yarın da normal şekilde açık olacaktır.”