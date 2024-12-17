Okullar poligonlara dönecek! Polonya'dan Rus işgaline karşı çocuklara silah eğitimi

17 Aralık 2024 07:03 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 07:16

Avrupa’nın en güvenli ülkelerinden biri olan Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını tırmandırması ve müttefik ülkelere yönelik tehditlerinden endişeli. Bu bağlamda, Polonya hükümeti, okullarda silah eğitimini zorunlu hale getirerek öğrencileri olası tehditlere karşı hazırlamayı amaçlıyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki enerji ve askeri tesislerine yönelik son yıkıcı saldırıları, NATO’nun Polonya’da savaş uçaklarını devreye sokmasına neden oldu. Bu saldırılar sonucunda Kiev'de geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı ve vatandaşlar tatil sezonu öncesi karanlığa gömüldü.

Polonya​ Başbakanı Donald Tusk’ın liderliğinde ülke, Ukrayna​'ya destek konusunda başı çekiyor. Polonya Savunma Bakanlığı’na göre, Ukrayna’ya bugüne kadar 4,5 milyar euro değerinde helikopterler, uçaklar, tanklar ve topçu sistemleri dâhil bin 300'den fazla askeri ekipman sağlandı. Bakanlık, Polonya’yı "Ukrayna’ya yardımda tartışmasız lider ve yenilikçi bir ülke" olarak tanımlıyor.

EĞİTİM ZORUNLU OLACAK

Polonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 2022 yılında yaptığı açıklamada, “Günümüzdeki zorluklar ve tehditler, eğitim hedeflerinin devlet savunması, atış becerilerinin kazanılması ve savaş durumlarında hayatta kalma konularıyla tamamlanmasını gerektiriyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu çerçevede "Güvenlik Eğitimi" derslerinin 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında müfredata dâhil edilmesi planlandı.

Öğrenciler, eğitim sırasında gerçek mermi kullanmıyor; bunun yerine havalı silahlar, lazer tabancalar, balon silahlar ve sanal atış simülatörleri ile çalışıyorlar. Sistemi geliştiren lazer silah üreticisi Krzysztof Papadis, bu teknolojiyi Polonya’daki 18 binden fazla okula sattığını belirtti.

"HAZIR OLMALIYIZ"

Marta Stolinska isimli öğrenci, "Bence bu iyi bir fikir. Hayat artık çok korkutucu, bu yüzden her şeye hazırlıklı olmak zorundasınız," dedi. Skarszewy’de bir ilkokul müdürü olan Ewa Golinska ise silah derslerinin, yalnızca silahların sökülüp takılması ve kullanımını içerdiğini söyledi ve ekledi: "Dünyanın bugünkü hali göz önüne alındığında, bu tür bir eğitim çok değerli."

Skarszewy Belediye Başkanı Jacek Pauli, eğitimin erken yaşta başlaması gerektiğini savunarak, "Hiç kimse silah kullanmak için fazla genç değildir. Bu yüzden bakanlık herkes için silah eğitimini zorunlu kıldı" ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLERDEN DESTEK

Yaklaşık üç ay öncesine kadar gönüllü olan atış dersleri artık zorunlu. Ebeveynler bu durumdan memnun görünüyor. Monika Stolinska, "Çocuklarımızın tarihin doğru tarafında yer almak, ülkemizi savunmak ve vatansever olmak istemeleriyle gurur duyuyoruz," dedi.

Polonya’nın bu adımı, Rusya​ tehdidiyle yüzleşmeye hazırlanan ülkeler arasında dikkat çeken bir örnek teşkil ediyor.