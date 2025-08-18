Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Okullarda cep telefonu yasağı 2025-2026'da yürürlüğe giriyor

Belçika’da ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelinde yasaklanacak.

Okullarda cep telefonu yasağı 2025-2026'da yürürlüğe giriyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
20:40
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
20:40

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımına dair yasak, amaçlı kullanım, sağlık gerekçeleri ve acil durumlar dışında 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya giriyor.

Ülkenin üç dil topluluğu farklı düzenlemeler benimserken, yasak bütün bölgelerde geçerli olacak.

Okullar ise disiplin yaptırımlarını kendileri belirleyecek. Valon Bölgesi ile Brüksel’i kapsayan Fransızca konuşan toplulukta, 2024-2025 öğretim yılından itibaren ilkokullarda telefon kullanımı tamamen yasaklanmıştı. Ortaokullarda ise kullanım "caydırıcı" şekilde sınırlandırılmıştı.

Yeni düzenlemeyle, 2025-2026’dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda eğlence amaçlı telefon ve kullanımı yasaklandı.

ALMANCA KONUŞAN TOPLULUK

Almanca konuşulan bölgede de 2025-2026’dan itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve diğer bağlantılı cihazların kullanımı derslerde olduğu gibi teneffüslerde de yasak olacak.

Okullar, uygulama detaylarını ve disiplin kurallarını kendileri belirleyecek.

KADEMELİ ŞEKİLDE UYGULANACAK

Flamanca konuşulan bölgede halihazırda okul öncesi ve ilkokullarda cep telefonu yasağı uygulanıyordu.

Yeni karar ile yasak ortaokulları da kapsayacak ancak kademeli şekilde uygulanacak.

Ortaokulun ilk iki sınıfında telefon ve akıllı saat kullanımı tamamen yasaklanırken, üçüncü sınıfta yalnızca derslerde yasak olacak.

'da eğitim öğretim yılı Fransızca konuşulan okullarda 25 Ağustos, kalanında ise 1 Eylül'de başlıyor.

#belçika
#Eğitim
#Elektronik Cihaz
#Okul Acısı
#Cep Telefonu Yasağı
#Eğitim Kuralları
#Dünya
TGRT Haber
