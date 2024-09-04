Okullarda gıda zehirlenmeleri arttı! Yetkililer ölümle sonuçlanan vakaların ardından 2 ürüne dikkat çekti

04 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:01

Dünyada artan ölümlere Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki gıda zehirlenmeleri de eklendi. Özellikleri çocukların hayatını kaybettiği gıda zehirlenmeleri ülkede her geçen gün artmaya başladı. Ülkenin en yoğun nüfuslu eyaleti Gautend bölgesinde şubat ayından bu yana toplam 203 gıda zehirlenmesi kayıtlara geçti. Bu vakaların çoğu ise okullarda rapor edildi, 6'sı ölümle sonuçlandı.

YAŞAM ALANLARI ÖN PLANDA

Gıda zehirlenmesi nedeniyle artan ölümler yetkilileri harekete geçirdi. Vakaların özellikle gecekondu mahalleri, gayriresmi yerleşim alanları ve pansiyonlarda yaşayan çocuklarda ortaya çıktığı saptandı.

BİSKÜVİ VE CİPS ÜRÜNLERİNE DİKKAT!

Ölümle sonuçlanan vakaların ardından 2 yiyecek ön plana çıktı. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanların marketlerden alınan 'bisküvi' ve 'cips' ürünlerinden kaynaklı gıda zehirlenmeleri yaşandığını açıkladı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Departmanı, çocuk ölümlerine yol açan koşullar nedeniyle derin endişelerini dile getirirken bu iki ürünün tüketiminde dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.