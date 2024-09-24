Okyanusta fark edildi! Günlerce sürüklenen teknede dehşete düşüren manzara!

24 Eylül 2024 08:46 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:16

Senegal'in başkenti Dakar yakınlarında sürüklenen tekneden en az 30 ceset çıktı. Göçmenlerin bulunduğu teknenin okyanusta günlerce sürüklendiği düşünülüyor.

Rakip aşiretlerin kanlı çatışması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rakip aşiretlerin kanlı çatışması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dakar'dan yaklaşık 70 kilometre uzakta sürüklenen bir tekne için yetkililer harekete geçti. Tekneye ulaşıldığında dehşet verici bir manzara ortaya çıktı. Teknede en az 30 çürümüş ceset bulundu. Cesetlerden bazıları parçalanmış haldeydi. Bu yüzden kimliklendirme çalışmaları zora girdi.

TEKNE OKYANUSTA GÜNLERCE SÜRÜKLENDİ

Okyanusta günlerce sürüklendiği tahmin edilen teknede bulunan cesetlerin göçmenlere ait olduğu belirtildi. Senegal ordusu, Atlas Okyanusu'nda sürüklenen teknenin ne zaman, nereden ayrıldığı ve teknede kaç kişinin bulunduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

UMUT YOLCULUĞUNUN YOLU DİKENLİ

Öte yandan son zamanlarda Senegal'den İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru yola çıkan göçmen sayısında artış gözlemlendi. Bir umut yola çıkanların Atlas Okyanusu'nda bin 500 kilometreden fazla bir mesafe gitmesi gerekiyor.

YOKSULLUK, İŞSİZLİK...

İşsizlik, çatışmalar, yoksulluk özellikle genç erkekleri Batı Afrika'dan tehlikeli yollarla göç etmeye zorluyor. Bazı Senegalli balıkçılar ise artık geçinemediklerini bu yüzden göç etmeye ya da teknelerini insan kaçakçılarına vermeye yöneldiklerini ifade etti.

YAŞANAN İLK OLAY DEĞİL

Geçtiğimiz ağustos ayında da Dominik Cumhuriyeti açıklarında Senegalli göçmenlere ait olduğu düşünülen en az 14 çürümüş ceset bulunmuştu.