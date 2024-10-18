Okyanusun ortasında 12 saat! Kanosu alabora olan genç şans eseri bulundu

18 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:26

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Waikiki sahilinde takımı ile kano antrenmanı yapan 17 yaşındaki bir genç, kayığı alabora olunca okyanusun ortasında tek başına kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin devreye girdiği olayda genç 12 saatlik arama sonunda kayığına tutunmuş halde bulundu.

Hawaii​'de akıllara durgunluk veren olay bir gencin şans eseri kurtuluşuna sahne oldu. Honolulu yakınlarındaki Waikiki sahilinde, lise kano takımıyla antrenman yapan 17 yaşındaki bir gencin sörf kayığı alabora oldu. Can yeleği olmayan genç, kendini okyanusun ortasında yapayalnız buldu.

Gencin kaybolduğu haberini alan Honolulu İtfaiyesi, hemen Sahil Güvenliği'ni bilgilendirdi. Kısa süre içinde helikopter, uçak ve botlardan oluşan geniş bir arama ekibi harekete geçti. Saatler süren aramanın ardından, ertesi sabahın erken saatlerinde uçakla arama yapan ekip genci fark etti.

12 SAAT SUDA KALMAYI BAŞARDI

Kayıp genç, kayığına tutunmuş halde 12 saatten fazla bir süre suda kalmayı başarmıştı. Görevde olmayan bir cankurtaran, botla gence ulaşarak onu kurtardı. Kurtarıcılar, gencin kanoyu yüzme tahtası gibi kullanarak güçlü akıntıya rağmen kıyıya ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Genç, limanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Hipotermi ve çeşitli yaralanmalar için tedavi gören gencin durumu, ciddi ama stabil olarak açıklandı.