Olay buraya kadar geldi! İnsanlar lüks araçlarını artık zincirliyorlar

28 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:21

Londra'da her gün bir yeni hırsızlık olayı gazetelerdeki yerini alırken insanlar artık kendi önlemlerini almaya başladı. Hırsızların anahtarsız bir şekilde saniyeler içinde araçları çalabiliyor olmasına zincirli önlem geldi.

Londra'da bir caddede çekilen görüntü, insanların durumunu ortaya koydu. Bir lüks araç sahibi, aracını kilitlemekle kalmadı bir de ağaca kalın bir zincirle bağladı. O görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi yorum yaptı.

''ARAÇLARI, BİSİKLET GİBİ BAĞLIYORLAR''

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir motora 100.000 £ ödediğinizi ve onu ucuz bir bisiklet gibi bir ağaca bağlamak zorunda kaldığınızı hayal edin." diyerek durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi.

Diğerleri ise hırsızın uzaklaşırken aracın tamponunu koparacağını düşündü.