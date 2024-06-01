Öldü ama hala çok konuşuluyor: İşte Prenses Diana’nın boşandıktan sonra Chanel giymemesinin sebebi

01 Haziran 2024 15:29 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:36

Galler Prensi'nin ilk eşi olan Prenses Diana 31 Ağustos 1997 yılında hayatını kaybetmişti. Halk tarafından çok sevilen Prenses, hayat hikayesi kadar giydikleriyle de dikkat çekiyordu. Bazıları için moda ikonu olan Diana Spencer, moda konusunda oldukça tutkuluydu.

Giyimine bu kadar önem veren Prenses Diana, Charles ile boşandıktan sonra en sevdiği markalardan birisi olan Chanel'i hayatından çıkardı.

MODACISI HER ŞEYİ ANLATTI

1996 yılına kadar Diana birçok yerde ünlü markanın ürünleriyle görüntüleniyordu. Diana, Avustralya gezisinde markayı neden bıraktığını modacısı Jayson Brundson'a anlattı. Brundson, "Markanın iç içe geçmiş 'C' harflerinden oluşan logosu ona Camilla ve Charles'ı hatırlatıyordu" dedi.

ZARİF VE ASİL İNTİKAM SİLAHI: SİYAH ELBİSE

Kadınların dolaplarını etkileyen Diana, Chanel markasını bıraksa da gün geçtikçe giydikleriyle nasıl mesajlar verdiğine dikkat etmeye ve modayı bir silah olarak kullanmaya başlamıştı.

1994 yılında Yunan modacı Christina Stambolian tasarladığı siyah mini elbisesi gündem olmuştu. 'İntikam elbisesi' olarak anılan elbise o kadar çok konuşuldu ki ertesi gün manşetlerde Prens Charles'ın televizyon konferansı yerine Diana'nın elbisesi yer alıyordu.