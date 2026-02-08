Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

“BAŞIMA NE GELDİĞİNİ ANLAMADIM BİLE”

Hastanede uyandıktan sonra 3-4 gün boyunca başıma ne geldiğini anlamadım bile. Hep çocuklarımı sordum, bana iyi olduklarını söylediler. Hastaneden çıkınca kızımın ve akrabalarımın yaşamını yitirdiğini gördüm.