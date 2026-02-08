Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

Şubat 08, 2026 14:06
1
Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Necva Ebu Atiyye isimli genç kadın, İsrail saldırısında öldü sanılıp kefenlendi. Ancak sonrasında hayatta olduğu anlaşılan Atiyye, tedavi edilerek yeniden hayata tutundu

2
Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

İsrail’in saldırısında bir gözünü kaybeden ve yüzünde kalıcı deformasyon oluşan Ebu Atiyye, 6 yaşındaki kızı Hacer’i de aynı bombardımanda kaybetti. Uzun süren tedavi süreci sebebiyle küçük kızı Tesvehhen’den aylarca ayrı kalan anne, bugün en büyük acıyı çocuğunun kendisinin yüzünü gördüğünde korktuğu zaman yaşadığını ifade etti.

3
Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

6 YAŞINDAKİ KIZINI VE 3 AİLE ÜYESİNİ AYNI SALDIRDA KAYBETTİ

Filistinli Atiye, "Yattığımız sırada 11 Eylül 2024 tarihinde İsrail bizi hedef aldı. Saldırıda 6 yaşındaki kızım, kayınvalidem, eşimin kardeşi ve kuzenimin eşi yaşamını yitirdi. Diğer bütün çocuklarım da yaralıydı.

4
Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

ELİNİ OYNATINCA ÖLMEDİĞİNİ ANLADILAR

Beni ilk götürdüklerine öldü diye kefenleyip Avde Hastanesi morguna götürdüler. Elimi biraz oynatınca, nefes aldığımı anlayıp tedavi için Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine naklettiler.

5
Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

“BAŞIMA NE GELDİĞİNİ ANLAMADIM BİLE”

Hastanede uyandıktan sonra 3-4 gün boyunca başıma ne geldiğini anlamadım bile. Hep çocuklarımı sordum, bana iyi olduklarını söylediler. Hastaneden çıkınca kızımın ve akrabalarımın yaşamını yitirdiğini gördüm.

6
Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

“AYNA VERMEDİLER”

Hastanedeyken doktordan bana ayna vermesini istedim. Doktor acelesi yok, yüzün zamanla iyileşir dedi ama ben ısrarla bakmak istedim.

7
Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

“KÜÇÜK ÇOCUĞUM KORKARAK AĞLADI”

Yüzünün böyle olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadım. Küçük çocuğum aylar sonra yüzümü görünce korkarak ağladı. " dedi.

8
Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

Tedavi için yurt dışına çıkmayı umut eden Ebu Atiyye, yüzünün yeniden eskisi gibi tedavi edilip çocuklarının korkmadan kendisine sarılmasını istiyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.