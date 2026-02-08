Öldü sanıldı, kefene koyuldu: Ağır yaralanan genç kadın her şeye rağmen hayata tutundu

Kategoriler
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Necva Ebu Atiyye isimli genç kadın, İsrail saldırısında öldü sanılıp kefenlendi. Ancak sonrasında hayatta olduğu anlaşılan Atiyye, tedavi edilerek yeniden hayata tutundu
İsrail’in saldırısında bir gözünü kaybeden ve yüzünde kalıcı deformasyon oluşan Ebu Atiyye, 6 yaşındaki kızı Hacer’i de aynı bombardımanda kaybetti. Uzun süren tedavi süreci sebebiyle küçük kızı Tesvehhen’den aylarca ayrı kalan anne, bugün en büyük acıyı çocuğunun kendisinin yüzünü gördüğünde korktuğu zaman yaşadığını ifade etti.
Filistinli Atiye, "Yattığımız sırada 11 Eylül 2024 tarihinde İsrail bizi hedef aldı. Saldırıda 6 yaşındaki kızım, kayınvalidem, eşimin kardeşi ve kuzenimin eşi yaşamını yitirdi. Diğer bütün çocuklarım da yaralıydı.
Beni ilk götürdüklerine öldü diye kefenleyip Avde Hastanesi morguna götürdüler. Elimi biraz oynatınca, nefes aldığımı anlayıp tedavi için Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine naklettiler.
“BAŞIMA NE GELDİĞİNİ ANLAMADIM BİLE”
Hastanede uyandıktan sonra 3-4 gün boyunca başıma ne geldiğini anlamadım bile. Hep çocuklarımı sordum, bana iyi olduklarını söylediler. Hastaneden çıkınca kızımın ve akrabalarımın yaşamını yitirdiğini gördüm.
Hastanedeyken doktordan bana ayna vermesini istedim. Doktor acelesi yok, yüzün zamanla iyileşir dedi ama ben ısrarla bakmak istedim.
Yüzünün böyle olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadım. Küçük çocuğum aylar sonra yüzümü görünce korkarak ağladı. " dedi.
Tedavi için yurt dışına çıkmayı umut eden Ebu Atiyye, yüzünün yeniden eskisi gibi tedavi edilip çocuklarının korkmadan kendisine sarılmasını istiyor.