'Olduğu yerde uçan' uçağa dünya para harcadılar! Nedeni ise korkuları oldu

Kalkıp tekrar aynı havalimanına inen 40 dakikalık bir uçuş, uçuş korkusu olan on binlerce kişiye umut oluyor. 'Hiçbir yere gitmeyen' bu uçuş, oldukça ilgi görüyor.

'Hayatınızı değiştirecek tek günlük bir kurs' olarak lanse edilen British Airways'in "Flying with Confidence" (Güvenle Uç) adlı özel programı sayesinde katılımcılara uçuş korkusunu yenmek için gerekli bilgi ve teknikler veriliyor.

Program kapsamında pilotlar ve klinik psikologlar, uçuş korkusunun nedenlerini ve nasıl ele alınıp kontrol altında tutulacağını detaylı biçimde anlatıyor.

BİR GÜN NASIL GEÇİYOR?

Kurs, havalimanı yakınındaki bir otelin konferans salonunda başlıyor. Burada deneyimli BA pilotları, uçağın nasıl güvenli uçtuğunu, pilotların nasıl eğitim aldığını ve uçuş güvenliğini sağlayan protokolleri katılımcılara aktarıyor.

Ardından bir psikolog, uçuş fobisinin nasıl oluştuğunu ve bu korkunun nasıl yönetilebileceğini açıklıyor. Katılımcılar daha sonra rehberli bir meditasyon ve gevşeme egzersizine alınıyor. Tüm süreç, katılımcıların stres düzeyini düşürmeye yönelik adımlarla ilerliyor.

Son olarak, özel charter uçuşuna geçiliyor. Yolcular, kalkıştan inişe kadar uçuşta duyulan seslerin ve sarsıntıların ne anlama geldiği konusunda bilgilendiriliyor. Kokpitte bulunan ek pilot, uçuş boyunca mikrofonla anlık açıklamalar yaparak korkuları yatıştırıyor.

EĞİTİME HARCANAN PARA DUDAK UÇUKLATTI

British Airways'e göre son 30 yılda bu kursa 50 binden fazla kişi katıldı ve programın başarı oranı yüzde 98. Kursun standart versiyonu 400 sterline (yaklaşık 21 bin TL) sunulurken, premium paketi 1.900 sterline (yaklaşık 100 bin TL) ulaşıyor ve iki iç hat uçuşunu içeriyor.

BA, kursun yükseklik korkusu, düşme fobisi, klostrofobi veya kontrol kaybı korkusu yaşayan herkes için etkili olabileceğini belirtiyor.