Ölen Ukraynalı askerin internet aramaları yürek burktu! Muradına eremeden öldü

02 Şubat 2025 14:00 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 14:12

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden bir Ukraynalı askerin cep telefonundaki son Google arama motori sonuçları gündeme oturdu. Ukraynalı askerin aramalarında sürekli olarak savaşın ne zaman biteceğine dair sorgulamalar yaptığı görüldü.

2022 yılının Şubat ayından bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı üçüncü yılını doldurmak üzere. Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve 11 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının yerinden edildiği savaşın bir an önce sonra ermesine yönelik beklenti Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesiyle daha da arttı.

TRUMP UMUT OLMUŞTU AMA!..

Trump'ın seçim sürecinde sık sık savaşı bitirecek tek kişinin kendisi olduğu yönündeki beyanları cephede savaşan askerlerinde çok ayrı bir heyecana neden oldu. Ancak bu gerçek tüm dünyanın gündemine çok acı bir olayla geldi.

BU SAVAŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Rusya Ukrayna savaşında hayatını kaybeden bir Ukraynalı askerin cep telefonundaki son Google aramaları sosyal medyada gündeme oturdu. Kimliği belirtilmeyen askerin arama motorunda sürekli olarak savaşın ne zaman biteceğine dair sorgulamalar yaptığı görüldü.

Ukraynalı askerin Google'daki son aramalarından bazıları şöyle:

"Ukrayna Rusya müzakereleri."

"Zelensky müzakereleri."

"Trump savaşı ne zaman bitirecek?"

"Savaş 2025'te sona erecek."

"Bu savaş ne zaman bitecek?"

"Trump savaşı bitirecek mi?"

"Ukrayna-Rusya müzakereleri"