Olimpik sporcu dehşeti yaşadı: Erkek arkadaşı üzerine benzin döküp yaktı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
03 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:58
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Ugandalı maraton koşucusu dehşeti yaşadı. Rebecca Cheptegei, erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp ateşe verildi.
Son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan Ugandalı maraton koşucusu Rebecca Cheptegei, erkek arkadaşı Dickson Ndiema ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Ndiema, daha önce satın aldığı benzini Rebecca'nın üzerine döküp ateşe verdi.
VÜCUDUNUN YÜZDE 75'İ YANDI
Sporcu Rebecca, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Cheptegei’nin vücudunun yüzde 75’inde ciddi yanıklar olduğu bildirildi.
2024 Paris Olimpiyatları kadınlar maratonunda 44. olan Cheptegei, ayrıca 2023 Dünya Şampiyonası’nda 14. olmuştu.
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri