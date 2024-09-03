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Olimpik sporcu dehşeti yaşadı: Erkek arkadaşı üzerine benzin döküp yaktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
03 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:58
Olimpik sporcu dehşeti yaşadı: Erkek arkadaşı üzerine benzin döküp yaktı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Ugandalı maraton koşucusu dehşeti yaşadı. Rebecca Cheptegei, erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp ateşe verildi. 

Son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan Ugandalı maraton koşucusu Rebecca Cheptegei, erkek arkadaşı Dickson Ndiema ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Ndiema, daha önce satın aldığı benzini Rebecca'nın üzerine döküp ateşe verdi. 

Olimpik sporcu dehşeti yaşadı: Erkek arkadaşı üzerine benzin döküp yaktı - 1. Resim

VÜCUDUNUN YÜZDE 75'İ YANDI

Sporcu Rebecca, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Cheptegei’nin vücudunun yüzde 75’inde ciddi yanıklar olduğu bildirildi. 

2024 Paris Olimpiyatları kadınlar maratonunda 44. olan Cheptegei, ayrıca 2023 Dünya Şampiyonası’nda 14. olmuştu.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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