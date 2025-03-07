Olimpik spordan uluslararası baronluğa uzanan yolculuk! Bulana 10 milyon dolar ödül

Kanada adına Olimpiyatlarda yarışan eski bir sporcu uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağı yönetmek ve birçok cinayeti organize etmekle suçlanıyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yakalanmasına yardım eden kişiye 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Kanada adına Olimpiyatlarda yarışan eski snowboardcu 43 yaşındaki Ryan James Wedding, uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı yönetmek ve çeteyle bağlantılı birçok cinayeti organize etmekle suçlanıyor. Yakalanmasına yardımcı olacak kişiye bilgi karşılığı 10 milyon dolarlık (yaklaşık 365 milyon TL) ödül verileceği duyuruldu.

FBI, eski olimpik sporcu Wedding'i Perşembe günü "En çok aranan 10 kişi" listesine ekledi ve ABD Dışişleri Bakanlığı onun yakalanmasını sağlayacak kişiye bilgi karşılığında 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

"KAR PARÇALAMAKTAN UYUŞTURUCU DAĞITMAYA GEÇTİ"

FBI Los Angeles Ofisi Yardımcı Direktörü Akil Davis, "Wedding, Olimpiyat pistlerinde kar parçalamaktan, ABD şehirlerinde ve memleketi Kanada'da kokain dağıtmaya geçti" diyerek eski sporcunun suç dünyasına girişini özetledi.

FBI'a göre Wedding; "El Jefe", "Public Enemy" ve "James Conrad King" gibi takma adlarla da biliniyor.

CİNAYET VE UYUŞTURUCU SUÇLARIYLA İTHAM EDİLDİ

Wedding, geçen yıl haziran ayında cinayet ve uyuşturucu suçlarıyla itham edildi. Eylül ayında hazırlanan ek iddianamede, Wedding ve suç ortaklarının her yıl yaklaşık 60 ton kokain sevkiyatını organize ettikleri öne sürüldü. Uyuşturucuların Kolombiya, Meksika, Güney Kaliforniya ve kanada arasında uzun mesafeli kamyon taşımacılığıyla sevk edildiği ileri sürülüyor.

Ekim ayında davayla ilgili açıklama yapan FBI, şu ana kadar 12 kişinin tutuklandığını duyurdu. ABD yetkilileri, Wedding'in çetesinin Kanada'da yanlışlıkla uyuşturucu sevkiyatını çaldığını düşündükleri bir ailenin iki üyesini öldürdüğünü ve iki kişiyi daha infaz ettiğini belirtiyor.

Eski sporcu, 2002 Kış Olimpiyatları'nda Kanada adına yarıştığı paralel büyük slalom yarışını 24. sırada tamamlamıştı.