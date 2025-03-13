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 | Berkay Alptekin

Ölmeden önce ailesine ters köşe yaptı! 30 milyon liralık evini garsona bıraktı

İngiltere’nin başkenti Londra'da yer alan Harrow bölgesinde yaşayan Richard Joy’un adlı bir adam ölmeden önce evini Ukraynalı bir garsona devretti. Joy'un bu hareketi ailesini harekete geçirdi. Miras kavgası, mahkemeye taşındı.

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Ölmeden önce ailesine ters köşe yaptı! 30 milyon liralık evini garsona bıraktı
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 12:36

İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan 82 yaşındaki Richard Joy’un, ölümünden kısa süre önce 650 bin sterlin (yaklaşık 30 milyon Türk Lirası) değerindeki evini 38 yaşındaki Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn’e bırakması, ailesini harekete geçirdi. Joy’un kuzeni, mülkü geri almak için hukuk mücadelesi başlattı.

İngiltere merkezli Dailymail gazetesinin haberine göre, 2018 yılında 82 yaşındayken hayatını kaybeden Richard Joy, ailesinden miras kalan Hillside Gardens’taki evinde tek başına yaşıyordu. Joy, 2016 yılında, sık sık gittiği kafede garsonluk yapan 38 yaşındaki Ukraynalı Mariia Romanyshyn’e evini devretti.

Romanyshyn, Joy’un kendisine tapuları uzatarak, “Bu ev senin, evin sana ait olmasını istiyorum” dediğini ileri sürüyor. Zaman içinde Joy ile güçlü bir bağ kurduklarını belirten Romanyshyn, “Bize evlatlık ailesi gibi davrandı” ifadelerini kullandı.

JOY'UN KUZENİ MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Joy’un kuzeni Martin Larney, evin devrinin geçersiz sayılması için hukuki mücadele başlattı. Avukatı Andrew Nicklin, “Joy, 2016 yılında bilişsel yetilerini kaybetmeye başlamıştı. Bu tür bir yasal işlemi yapacak zihinsel kapasiteye sahip değildi ve Romanyshyn’e bağımlıydı” diyerek, yaşlı adamın kandırılmış olabileceğini öne sürdü.

"TIBBİ KAYITLARDA DEMANS TEŞHİSİ YOK"

Romanyshyn ise Joy’un bilinci yerinde bir adam olduğunu savunarak, “Benedict Cumberbatch’in ‘Sherlock’ dizisini takip edebiliyordu ve kızımla satranç oynuyordu” dedi. Avukatı Lynne Counsell ise “Tıbbi kayıtlar Joy’un demans teşhisi almadığını gösteriyor” diyerek mülk devrinin geçerli olduğunu belirtti.

MAL VARLIĞINI AİLESİNE DEVREDİP BAĞINI KOPARDI

Mahkemeye sunulan belgelerde, Joy’un 2011 yılında yaptığı vasiyetnamesinde evini ve diğer mal varlığını kuzeni Martin Larney, annesi Doreen Larney ve bir arkadaşına bıraktığı ortaya çıktı. Ancak 2012’den itibaren ailesiyle iletişimini kestiği belirtildi.

Dava, Londra’daki Merkez Mahkemesi’nde devam ediyor. Hakimin ilerleyen günlerde kararını açıklaması bekleniyor.

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