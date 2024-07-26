Ölü olarak kayıtlara geçti, yaşadığını kanıtlamak için saldırı düzenledi!

26 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 12:37

Hindistan'ın kuzeybatısında bulunan Balotra şehrine bağlı Mithora yaşayan Baburam Bhil isimli bir kişi, hükümetten kendi adına bir ölüm belgesi aldı. Hükümet tarafından ölü sayılan Bhil, ölü sayılması nedeniyle mal varlığına el konulacağını düşününce ise akılalmaz bir olaya imza attı.

YAŞADIĞINI KANITLAMAK İÇİN 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

News 18 gazetesinin haberine göre, hükümete ölmediğini kanıtlamaya çalışan Baburam Bhil, bir okula saldırı düzenledi, yanına bir bıçak ve bir şişe benzin alıp okula girdi. Öğrenci ve öğretmenleri rehin alan Bhil, iki okul çalışanını ve bir veliyi bıçakla yaraladı.

''HÜKÜMET KAYITLARINA GEÇEBİLMEK İÇİN YAPTIM''

Baburam Bhil, polis tarafından gözaltına alındı, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Bhil, polise verdiği ifadesinde, ölü sayıldığı için hükümetin mal varlığına el koyacağına inandığını, halen hayatta olduğunu kanıtlamak için tutuklandığında yeniden hükümet kayıtlarına geçebilmek adına okula saldırı planladığını söyledi.

BAŞKA SUÇLAR DA İŞLEMİŞ

Polis, Bhil'in daha önce de başka suçlar işleyerek tutuklanma girişiminde bulunduğunu fakat suçlarının henüz netleşmediğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.