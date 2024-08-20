Ölüm sebebi: Çamaşır deterjanı! Uzmanlardan uyarı geldi

20 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:39

Vücudunun bir parçasını kaybeden hastane skandallara imza attı! ABD'de bir garip olay

Vücudunun bir parçasını kaybeden hastane skandallara imza attı! ABD'de bir garip olay

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yaşayan 93 yaşındaki demans hastası bir kadın, çamaşır kapsülü ambalajının 'bir şeker torbasına benzemesi' sonucu hayatını kaybetti. Kadının, birkaç yıldır demans hastası olduğunu açıklayan adli tabip Ian Potter, son zamanlarda hastanın sık sık 'yiyecek aramaya gittiğini' söyledi.

ÇAMAŞIR DETERJANI KAPSÜLÜNÜ ŞEKER ZANNETTİ

Yaşlı kadının parlak renkli çamaşır deterjanı tabletlerine ya da kapsüllerine erişip en az bir tanesini ısırdığını açıklayan doktor, ölümünün tehlikeli tüketim sonucu gerçekleştiğini söyledi. Demans hastası şeker zannettiği çamaşır deterjanını yedikten sonra mide ağrısı ve nefes darlığı yaşamaya başladı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'BİLİŞSEL BOZUKLUK' YAŞAYANLAR İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Gelecekteki Ölümlerin Önlenmesi (PFD) raporuna göre, soruşturmada da çamaşır deterjanı kapsülünün bir şekere benzediği belirtildi. Potter, düzenlemelerin demans hastalarına yönelik risklere 'yeterince dikkat edilmemesine' dikkat çekti. Potter, bu tür tüketimi tehlikeli ürünlerde, "tatlı benzeri" kapsüllere erişimi engelleyecek hiçbir tasarım öğesinin bulunmadığını açıkladı.

PFD, çamaşır yıkama ürünlerinin çocuklara yönelik bilinen risklerini kabul etti fakat bu kez de 'bilişsel bozukluk' yaşayanlar için önlemin olup olmadığı konusu tartışmaya açıldı.

YETKİLİLERE RAPOR GÖNDERİLDİ

Adli doktoru Potter, parlak renkli ambalajın bu tür ürünler için bilinen bir tasarım olduğunu ve bu nedenle sorumlu üreticiye uyarı verilmesinin 'öngörüsüzlük' olacağını bildirdi.

Rapor daha sonra Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi başkanına, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı'na ve İngiltere Temizlik Ürünleri Endüstrisi Derneği genel müdürüne gönderildi. Bu tür bir uyarı alanların, adli tabibin bu süreyi uzatmaya karar vermesi dışında 8 Ekim tarihine kadar yanıt vermeleri gerekiyor.