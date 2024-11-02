Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Ölüm vadisinde deprem paniği! 130 kere artçı sarsıntı meydana geldi: Bölge halkı diken üstünde

Ölüm vadisinde deprem paniği! 130 kere artçı sarsıntı meydana geldi: Bölge halkı diken üstünde

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 15:21 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:48
Ölüm vadisinde deprem paniği! 130 kere artçı sarsıntı meydana geldi: Bölge halkı diken üstünde

ABD'nin California eyaleti art arda sallandı. Büyük bir depremin beklendiği eyalette son günlerde yaşanan sarsıntılar endişelere yol açarken akıllara ilk gelen ise, "daha büyük bir depremin habercisi olabilir" oldu.

ABD'nin California eyaletindeki ünlü Ölüm Vadisi son günlerde art arda sarsılmaya başladı. Geçtiğimiz Ekim ayının başından bugüne kadar toplam 130 sarsıntı kaydedildi.

25 Ocak'ta yaşanan 4,7 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge perşembe günü 6 büyüklüğünde depremle sallandı.

Las Vegas'ta da hissedilen sarsıntılar bölgede hasara yol açmasa da paniğe neden oldu.

Ölüm vadisinde deprem paniği! 130 kere artçı sarsıntı meydana geldi: Bölge halkı diken üstünde - 1. Resim

DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR

Dünyanın başlıca deprem bölgelerinden biri olan California'da sarsıntıların büyük bir depremin öncüsü olabileceği endişesi gündem oldu. Bazı uzmanlar da sarsıntıların 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceğini belirtti.

Nevada Sismoloji Laboratuvarı Direktörü Christie Rowe, bu düzeydeki sismik aktiviteyi yakından takip ettiklerini söyledi.

2019'da Güney California'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yangınlara ve binalarda hasara neden olan depremde can kaybı yaşanmamıştı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...