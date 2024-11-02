Ölüm vadisinde deprem paniği! 130 kere artçı sarsıntı meydana geldi: Bölge halkı diken üstünde

02 Kasım 2024 15:21 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:48

ABD'nin California eyaleti art arda sallandı. Büyük bir depremin beklendiği eyalette son günlerde yaşanan sarsıntılar endişelere yol açarken akıllara ilk gelen ise, "daha büyük bir depremin habercisi olabilir" oldu.

ABD'nin California eyaletindeki ünlü Ölüm Vadisi son günlerde art arda sarsılmaya başladı. Geçtiğimiz Ekim ayının başından bugüne kadar toplam 130 sarsıntı kaydedildi.

25 Ocak'ta yaşanan 4,7 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge perşembe günü 6 büyüklüğünde depremle sallandı.

Las Vegas'ta da hissedilen sarsıntılar bölgede hasara yol açmasa da paniğe neden oldu.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR

Dünyanın başlıca deprem bölgelerinden biri olan California'da sarsıntıların büyük bir depremin öncüsü olabileceği endişesi gündem oldu. Bazı uzmanlar da sarsıntıların 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceğini belirtti.

Nevada Sismoloji Laboratuvarı Direktörü Christie Rowe, bu düzeydeki sismik aktiviteyi yakından takip ettiklerini söyledi.

2019'da Güney California'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yangınlara ve binalarda hasara neden olan depremde can kaybı yaşanmamıştı.