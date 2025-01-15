Ölümcül Marburg virüsü bir ülkeyi sardı: Ölümler başladı, çok sayıda vaka var

15 Ocak 2025 16:01 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:12

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Marburg virüsü nedeniyle ölümlerin başladığını duyurdu. Ölümcül virüs, Tanzanya'da 8 kişiyi hayattan kopardı. Salgının ülke ve bölgede daha fazla yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Yanlış fotoğraf hayatını mahvetti: Bir anda 62 ayrı suçtan hapse atıldı! Üstelik aynı olay yüzlerce kez yaşandı

Yanlış fotoğraf hayatını mahvetti: Bir anda 62 ayrı suçtan hapse atıldı! Üstelik aynı olay yüzlerce kez yaşandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişinin öldüğünü duyurdu. DSÖ, ölümcül virüs salgınının ülke ve bölgede daha fazla yayılabileceği uyarısında bulundu. Ülkenin Kagera Bölgesi'nde de görülen Marburg virüsü nedeniyle 9 şüpheli vakanın da olduğu açıklandı.

VAKALAR ARTABİLİR!

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, gelecek günlerde vakaların artabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, "Hastalık gözetimi geliştikçe önümüzdeki günlerde daha fazla vaka bekliyoruz. DSÖ, Tanzanya hükümetine ve etkilenen topluluklara tam yardımını sunmuştur." ifadesini kullandı.

Tanzanya'ya komşu ülkelerin teyakkuzda ve potansiyel vakalara karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çeken Ghebreyesus, risk altında olan ülkelere, Tanzanya ile seyahat ve ticareti kısıtlamalarını önerdi.

ÖLÜM VİRÜS MARBURG'UN BELİRTİLERİ

Ebola virüsüyle aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor.

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.

DSÖ, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıklamıştı.