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 | Berkay Alptekin

Ölümcül virüs kontrolden çıktı! 3 günde onlarca kişi öldü

Sudan'ın güneyinde hızla yayılan ölümcül bir virüs, birkaç günde onlarca kişinin ölümüne sebep oldu. Öte yandan hastanelerin dolup taştığı belirtilirken, hastaların yerde tedavi edildiği ifade edildi.

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Ölümcül virüs kontrolden çıktı! 3 günde onlarca kişi öldü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 13:57

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ın güneyinde yer alan Kosti şehrinde hızla yayılan salgın; sağlık yetkililerine göre şehirdeki su arıtma tesisinin paramiliter bir grubun saldırısıyla devre dışı kalması sonucu kontrolden çıktı. İki yıldır Sudan ordusuna karşı savaşan bu grup, altyapıyı tahrip ederek halkı temiz suya erişimden mahrum bıraktı.

Yetkililer, Kosti şehrinin 420 km kuzeyindeki başkent Hartum'dan gelen desteklerle suyun klorlanması ve hijyen önlemlerinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

"GERÇEKTEN ALARM VERİCİ NOKTAYA GELDİK"

Bakanlık, salgınla mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla birlikte kentte geniş çaplı bir kolera aşı kampanyası başlattı. Aynı zamanda hastaların tedavi edilebilmesi için izole alanlar oluşturuluyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Kosti'deki hastanelerin kapasitesinin dolduğunu ve hastaların acil servislerde, hatta yer olmadığı için açık alanlarda tedavi edildiğini bildirdi.
MSF'nin Kosti'deki tıbbi koordinatörü Dr. Francis Layoo Ocan, durumun hızla kötüleştiğini belirterek, "Gerçekten alarm verici bir noktaya geldik. Yataklar yetmiyor, hastaları yerde tedavi etmek zorunda kalıyoruz" ifadelerine yer verdi.

SALGININ KAYNAĞI NİL NEHRİ OLABİLİR

Uzmanlar, kentteki içme suyu sorununun büyümesiyle birlikte halkın Beyaz Nil Nehri'nden su almaya yöneldiğini, bunun da hastalığın yayılmasını hızlandırdığını belirtti.

MSF'ye göre elektrik kesintileri nedeniyle içme suyu sistemleri devre dışı kalınca halk, eşek arabalarıyla nehirden su taşımaya başladı. Yetkililer, halkın nehri su kaynağı olarak kullanmasını yasakladı ve şebeke suyunun klorlanmasını artırdı.

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