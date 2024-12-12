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Ölümünü planladı, Avrupa'ya kaçtı, aylar sonra ülkeye döndü: Ölme numarası pahalıya patladı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Aralık 2024 14:33 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:53
Ölümünü planladı, Avrupa&#039;ya kaçtı, aylar sonra ülkeye döndü: Ölme numarası pahalıya patladı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde balık tutarken 'ölme numarası' için planını uygulayan Ryan Borgwardt ülkeye geri döndü. Avrupa'ya kaçtığı şüpheleri doğru çıktı, 10 binlerce dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. 

ABD'nin Winconsin eyaletinde Green Lake gölünde kanoyla balık tutarken boğulduğu izlenimini verip ülkeden kaçan Ryan Borgwardt geri döndü. 'Ölme numarasını' uygulamaya koymasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra ABD'ye dönen Ryan yargı karşısına çıkacak. 'Kendi isteğiyle geri döndüğünü' söyleyen Ryan'ın, ağustos ayında gölde balık tutarken kaybolduğu düşünülmüştü.

Green Lake ilçesi Şerifi Mark Podoll, evli, 3 çocuk babası, 45 yaşındaki Ryan için 54 gün boyunca arama yapıldığını, kullandığı kanoya ve telefonunu ulaşıldığını belirtti.

Kendi ölümünü planladı ortalıktan toz oldu! Şeytanın aklına gelmeyecek hazırlıklar - 1. Resim

AİLEVİ MESELE NEDENİYLE 'ÖLME NUMARASI'

Podoll, aylar sonra Borgwardt'ın ABD polisiyle iletişime geçtiğini, Avrupa​'da bir yerde olduğunu ve "ölme numarasını" ailevi bir mesele sebebiyle planladığını söylediğini ifade etti.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, 10 Aralık'ta ülkesine dönen Borgwardt, gözaltına alındı ve bugün mahkemede ifade verdi. Mahkeme kayıtlarında, ailesiyle irtibata geçirilen kişi için son defa izine rastlandığı gölde yapılan arama çalışmalarının 10 binlerce dolara mal olduğu ve bunun için Borgwardt'tan tazminat ödemesinin istenildiği yer aldı.

Kendi ölümünü planladı ortalıktan toz oldu! Şeytanın aklına gelmeyecek hazırlıklar - 2. Resim

Belgelerde Borgwardt'ın, ortaya çıktıktan sonra polise, elektrikli bir bisikletle gölden uzaklaştığını ve bir otobüse binerek önce Kanada'ya, oradan da Avrupa'ya geçtiğini anlattığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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