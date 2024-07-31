Ömer Çelik'ten İsmail Haniye'nin öldürmesi sonrası TGRT Haber'e özel açıklamalar

31 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:49

İran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından peş peşe tepkiler gelirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik TGRT Haber'de çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu barışının anahtarı Filistin barışıdır diyen Çelik "İsrail bölge savaşı başlatmak için ilk tetiği çekti" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Haniye'nin başka bir ülkede bu şekilde suikaste uğraması Netanyahu hükümetinin bu meseleyi bir bölgesel savaşa çevirme konusundaki irade beyanıdır.

Dün Lübnan'a saldırdı, bugün İran'a saldırdı.

ABD'den kınama mesajı bile gelmiyor. İsrail saldırıya uğrarsa biz onu korumaya hazırız diyor. Sorun İsrail'in nasıl korunacağı değildir.

Sorun Bölge ülkelerin İsrail'den nasıl korunacağıdır. Temel mesele budur.

"İSRAİL BÖLGE SAVAŞI BAŞLATMAK İÇİN İLK TETİĞİ ÇEKMİŞTİR"

Bu suikast onayını nerden almıştır. O gün Amerikan kongresinde Netanyahu şöyle bir cümle kullandı. Bize ihtiyaç duyduğumuz araçları verin işi çabuk bitirelim.

Yani kınanması gereken birisi bana daha çok silah verin daha çok çocuk öldüreyim, daha çok silah verin daha çok kadın öldüreyim diyor ve orada ayakta alkışlanıyor.

Onun arkasından bu eylemlerin gelmesi çok nettir.

7 Ekim olaylarından sonra yaptığı ilk açıklamada güvenlikten bile bahsetmedi Netanyahu. "Bölge haritası değişecek" dedi.

Dolayısıyla yeni bir faza geçildiğini gösteriyor. İsrail bölge savaşı başlatmak için ilk tetiği çekmiştir. Bir irade beyanında bulunmuştur.

"BURADAN BİR 3. DÜNYA SAVAŞINA GİDEN BİR FİTİLİ Mİ ATEŞLEMEK İSTİYORLAR?"

Bu amacı gözettiklerini görüyoruz. Dünya barışının anahtarı Ortadoğu barışıdır. Ortadoğu barışının anahtarı da Filistin barışıdır. Uluslararası kurumların insiyatif alması gerekir.

Aksi takdirde bahsettiğiniz riskler bütün dünya için geçerlidir. Dolayısıyla biz sonuna kadar barış demekten yana olmalıyız.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ BAŞLATTIK MI?

Bu noktadan sonra yeni bir faza geçilmiştir. Diplomasi de ona göre ilerleyecektir.