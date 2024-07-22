Omuz ağrısını hafife aldı, hayatından oldu!

22 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:04

Stacey Robertson, hayatının en güzel zamanını yaşarken son evre kanser nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuk annesi Stacey, nisan ayında 'hafif' bir ağrı hissetti. Ağrı, giderek kötüleşti fakat kendisi de hemşire olan Stacey, bunu kas ağrısına yordu.

SON EVRE KOLON KANSERİ

Stacey'in ağrıları gün geçtikçe kötüleşirken bir gün eşi Ian, onu mutfakta iki büklüm bir halde buldu. Stacey, mide ağrısıyla kıvranıyordu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Stacey'in son evre kolon kanseri olduğunu, omurgasında, karaciğerinde, kaburgalarında ve akciğerlerinde de lezyonlar bulunduğunu söyledi.

OMUZ AĞRISININ SEBEBİ KABURGASINDAKİ TÜMÖR

Stacey, kısa sürede ameliyata alındı fakat hastaneden çıktıktan sadece 3 gün sonra ağrılarla yeniden hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Stacey'nin kaburgalarında ameliyat edilemeyen bir tümör olduğunu ve başlangıçtaki omuz ağrısına bunun neden olduğunu söylediler.

KANSER YAYILDI

Ian, doktorların Stacey için yapılacak bir şey olmadığını, 1-2 yılı kaldığını söylediklerini ifade etti. Doktorlar, Stacey için kemoterapi planı yaparken kanser mide zarına da yayıldı ve durumu giderek kötüleşti. Stacey son günlerini geçirmek üzere Cumnock'taki Ayrshire Hospice'a nakledildi.

''CANINI SIKAN BİR ŞEY VARSA KONTROL ETTİRİN''

Stacey'in hayatını kaybetmesinin ardından Ian hikayesini paylaşarak, insanları uyarıyor:

''Eğer birinin görmezden geldiği veya canını sıkan bir şey varsa gidip kontrol ettirmesini umuyorum. Stacey için çok geçti ama başkası için olmayabilir."