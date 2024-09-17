On bir yaşındaki çocuğun silah cephaneliği ve öldürme listesi var! Arkadaşlarını tehdit edince ortaya çıktı

17 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:10

ABD'de okullarda artan saldırı olaylarının ardından polis harekete geçti. İhbarları değerlendiren ekip, 11 yaşındaki bir çocuğun bıçak ve kılıç koleksiyonu olduğunu ayrıca 2 farklı okul için 'öldürme listesi' hazırladığını fark etti. Adeta bir cephaneliğe sahip olan çocuk tutuklandı.

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ABD'nin Florida​ eyaletinde artan okul saldırıları ve sahte ihbarlar polisi harekete geçirdi. Bir ihbar üzerinde yoğunlaşan polis, 11 yaşındaki bir çocuğun adeta bir cephaneliğe sahip olduğunu ortaya çıkardı. 11 yaşındaki Carlo, evindeki airsoft silah, bıçak, kılıç gibi birçok ölümcül silahın videosunu çekti ve sınıf arkadaşlarına gösterdi. Ayrıca Carlo'nun iki farklı okul için bir de 'öldürme listesi' vardı.

TOPLU SİLAHLI SALDIRI TEHDİDİ

Arkadaşlarını da zaman zaman tehdit ettiği ortaya çıkan Carlo, polise 'şaka yaptığını' söyledi. 11 yaşındaki çocuğa toplu silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle ağır suçlama yöneltildi. Çocuk​, kelepçeli bir halde hapishaneye götürüldü.

ŞİMDİYE KADAR 10 GENÇ TUTUKLANDI

Polis Mike Chitwood, Apalachee Lisesi'nde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından gelen çok sayıda ihbar olduğunu belirtti. Silahlı saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalan tek eyaletin Florida olmadığını belirten Chitwood, Alabama'nın Foley şehrinde de sosyal medyada 'terör tehdidi' yaptıkları gerekçesiyle 2 gencin tutuklandığını duyurdu.

WFYI Indianapolis'e göre aynı gün, Indianapolis'te okul bölgelerine yönelik iki farklı tehdit vakasında 12 ve 15 yaşında iki çocuk tutuklandı.

My San Antonio'nun haberine göre, Teksas'ta geçen hafta iki 12 yaşında çocuk tutuklandı. Yetkililer, yalnızca bu okul yılında en az on genci okulda şiddet tehdidinde bulundukları gerekçesiyle tutukladı.