On iki bin kişinin katıldığı konser alanına yıldırım düştü: Çok sayıda kişi yaralandı
Japonya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde şiddetli yağış yıldırımları da beraberinde getirdi. Konser esnasında alana düşen yıldırım 9 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Japonya'da felaketin eşiğinden dönüldü. Mooka şehrinde düzenlenen konser şiddetli yağışlara rağmen iptal edilmedi. Olumsuz hava şartlarına rağmen konsere 12 bin kişi katıldı.
Konser sırasında şiddetli yağışlara yıldırım da eklendi. Etkinlik alanına düşen yıldırım nedeniyle 9 kişi yaralandı. Aralarında temizlik görevlilerinin bulunduğu yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu.
YILDIRIM DÜŞTÜ, KONSER İPTAL EDİLDİ
Hastaneye kaldırılan yaralılar, vücutlarında yanma ve uyuşukluk olduğunu söyledi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Şiddetli yağış nedeniyle ertelenmeyen konser, alana düşen yıldırımda 9 kişinin yaralanmasının ardından tedbir amacıyla iptal edildi.