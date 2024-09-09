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On iki bin kişinin katıldığı konser alanına yıldırım düştü: Çok sayıda kişi yaralandı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 14:43 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:11

Japonya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde şiddetli yağış yıldırımları da beraberinde getirdi. Konser esnasında alana düşen yıldırım 9 kişinin yaralanmasına neden oldu. 

Japonya'da felaketin eşiğinden dönüldü. Mooka şehrinde düzenlenen konser şiddetli yağışlara rağmen iptal edilmedi. Olumsuz hava şartlarına rağmen konsere 12 bin kişi katıldı. 

On iki bin kişinin katıldığı konser alanına yıldırım düştü: Çok sayıda kişi yaralandı - 1. Resim

Konser sırasında şiddetli yağışlara yıldırım da eklendi. Etkinlik alanına düşen yıldırım nedeniyle 9 kişi yaralandı. Aralarında temizlik görevlilerinin bulunduğu yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu.

On iki bin kişinin katıldığı konser alanına yıldırım düştü: Çok sayıda kişi yaralandı - 2. Resim

YILDIRIM DÜŞTÜ, KONSER İPTAL EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılar, vücutlarında yanma ve uyuşukluk olduğunu söyledi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. 

On iki bin kişinin katıldığı konser alanına yıldırım düştü: Çok sayıda kişi yaralandı - 3. Resim

Şiddetli yağış nedeniyle ertelenmeyen konser, alana düşen yıldırımda 9 kişinin yaralanmasının ardından tedbir amacıyla iptal edildi.

On iki bin kişinin katıldığı konser alanına yıldırım düştü: Çok sayıda kişi yaralandı - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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