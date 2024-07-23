On iki yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki kuzenini iPhone için öldürdü bir de delil kararttı

23 Temmuz 2024 15:26 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:43

ABD'nin Tennessee eyaletinin Humboldt şehrinde, 12 yaşındaki kız çocuğu, 8 yaşındaki kuzenini boğarak öldürdü. Evin yatak odasındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, küçük kız üst ranzada uyurken kuzenini boğmak için yatak örtüsünü kullanıyor.

ORTALIĞI TEMİZLEYİP CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gibson Bölge Savcısı Frederick Agee'nin açıklamasına göre, 12 yaşındaki çocuk, ölümün ardından ortalığı temizliyor ve cesedin yerini değiştiriyor.

Bir aile üyesi, kızların büyükannelerinde kalmak için şehir dışından geldiğini ve iPhone için tartıştıklarını aktardı.

12 yaşındaki çocuğa, birinci derece cinayet ve delil karartma suçlaması yöneltildi.

''EN RAHATSIZ EDİCİ ŞİDDET EYLEMİ''

Savcı Agee açıklamasında, "Bunun, ofisim tarafından kovuşturulan yetişkin veya çocuk, herhangi bir kişi tarafından işlenmiş en rahatsız edici şiddet eylemlerinden biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu ayın sonunda 13 yaşına girecek olan kızın yetişkin mahkemesinde yargılanması için bir hakime dilekçe verme niyetini açıkladı.

''BİR DAHA ASLA EVE DÖNEMEYECEK''

8 yaşındaki çocuğun annesi şunları söyledi:

"Bebeğimi en son gördüğümde gülümsüyordu, bana öpücükler veriyordu, eve dönme zamanı geldiğinde beni göreceğini söylüyordu. Bir daha asla eve dönmeyecek.''