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On iki yılda 2. kez! Güney Afrika'da kar hayatı felç etti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Eylül 2024 16:47 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:48

Güney Afrika'yı kar etkisi altına aldı. Johannesburg ve Durban şehirlerini birbirine bağlayan otoyol kar nedeniyle kilitlendi. Geçtiğimiz yıl 12 yılın ardından ilk kez yağan kar bu sene de ülkede etkili oldu.

Güney Afrika da küresel iklim krizinden nasibini aldı. Geçtiğimiz yıl 11 yılın ardından ilk kez yağan kar bu sene de ülkeyi etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı adeta ülkeyi felç etti. Birçok noktada yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı.

On iki yılda 2. kez! Güney Afrika'da kar hayatı felç etti - 1. Resim

Johannesburg ve Durban şehirlerini birbirine bağlayan N3 otoyolu da kardan etkilendi. Sürücüler, geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.

On iki yılda 2. kez! Güney Afrika'da kar hayatı felç etti - 2. Resim

KAR SÜRÜCÜLERİ MAHSUR BIRAKTI

Yetkililer, yolda kalanlar için harekete geçti, sürücülerin imdadına acil yardım ekipleri ulaştı.

On iki yılda 2. kez! Güney Afrika'da kar hayatı felç etti - 3. Resim

KwaZulu-Natal eyaleti hükümeti, mahsur kalan sürücülere battaniye ve yemek dağıtıldığını belirtti.

On iki yılda 2. kez! Güney Afrika'da kar hayatı felç etti - 4. Resim

On iki yılda 2. kez! Güney Afrika'da kar hayatı felç etti - 5. Resim

On iki yılda 2. kez! Güney Afrika'da kar hayatı felç etti - 6. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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