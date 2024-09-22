On iki yılda 2. kez! Güney Afrika'da kar hayatı felç etti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 Eylül 2024 16:47 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:48

Güney Afrika'yı kar etkisi altına aldı. Johannesburg ve Durban şehirlerini birbirine bağlayan otoyol kar nedeniyle kilitlendi. Geçtiğimiz yıl 12 yılın ardından ilk kez yağan kar bu sene de ülkede etkili oldu.

Güney Afrika da küresel iklim krizinden nasibini aldı. Geçtiğimiz yıl 11 yılın ardından ilk kez yağan kar bu sene de ülkeyi etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı adeta ülkeyi felç etti. Birçok noktada yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı. Johannesburg ve Durban şehirlerini birbirine bağlayan N3 otoyolu da kardan etkilendi. Sürücüler, geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı. KAR SÜRÜCÜLERİ MAHSUR BIRAKTI Yetkililer, yolda kalanlar için harekete geçti, sürücülerin imdadına acil yardım ekipleri ulaştı. KwaZulu-Natal eyaleti hükümeti, mahsur kalan sürücülere battaniye ve yemek dağıtıldığını belirtti. İlgili Haberler Ülke hakkında 'uygunsuz, kötü' konuşanlara giriş yasağı! Kara listeye yazılacaklar Timsah ve yılanlar insanların arasına karıştı! Mahkumlar firar etti, ülke felaketi yaşıyor