Ön seçimde Trump'ı üzecek sonuç! 

26 Haziran 2024 19:32 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 19:33

Trump sadece seçime değil sonrasına da hazırlanıyor: Gizli planı ortaya çıktı

Trump sadece seçime değil sonrasına da hazırlanıyor: Gizli planı ortaya çıktı

New York'ta, İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) desteklediği George Latimer, "The Squad" adlı grubun üyesi olan Jamal Bowman'ı mağlup etti. AIPAC'nin Bowman'ın kaybetmesi için 15 milyon dolar bağış yaptığı bildirildi.

"ÖN SEÇİMDE ZAYIF KALDI"

Colorado, Utah ve Güney Carolina'da ise eski Başkan Trump'ın desteklediği adaylar, rakipleri karşısında yenilgiye uğradı. Bu durum, "Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının ön seçimlerde zayıf kaldığı" şeklinde yorumlandı.

Colorado'da Lauran Boebert, Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü Trump savunucularından biri olarak bilinirken, eyaletin 5. bölgesinde Trump'ın desteklediği aday Dave Williams seçimi kaybetti.

Utah'ta emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'nin yerine geçmek için yarışan Trump destekli aday Trent Staggs, rakibi John Curtis'e büyük bir farkla mağlup oldu.

Güney Carolina'da da Trump'ın desteklediği aday Mark Burns, eyaletin Cumhuriyetçi Valisi McMaster tarafından desteklenen Sheri Biggs'e iki puan farkla yenildi.