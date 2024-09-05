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On yaşındaki çocuk eski belediye başkanını ve kızını öldürdü! Olayın detayları kan dondurdu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
05 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:58
On yaşındaki çocuk eski belediye başkanını ve kızını öldürdü! Olayın detayları kan dondurdu

ABD'nin Louisiana eyaletinde eski belediye başkanı ve kızı, 10 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürüldü. Çocuğun itirafıyla polis, harekete geçti ve çocuğu gözaltına aldı. Cinayetlerin ardındaki sebep ise araştırılıyor. 

ABD'nin Louisiana eyaletinde belediye başkanlığı yapmış olan 82 yaşındaki Joe Cornelius ile 31 yaşındaki kızı Keisha Miles evde ölü bulundu. 10 yaşındaki bir çocuk, cinayeti itiraf etti ve gözaltına alındı. Polis, çocuğun Cornelius ile akraba olduğunu doğruladı. Fakat henüz cinayetlerin ardındaki sebep belirsizliğini koruyor. 

On yaşındaki çocuk eski belediye başkanını ve kızını öldürdü! Olayın detayları kan dondurdu - 1. Resim

İKİ SİLAHI DA ÜZERLERİNE BOŞALTMIŞ

Polis Şefi Jared McIver, halkın şokta olduğunu, 10 yaşındaki bir çocuğun nasıl bu kadar kötü niyetli bir şey yapabileceğini anlamadıklarını belirtti. 

Polis, Cornelius ile Miles'ın cesetlerinde çok sayıda kurşun yarasıyla bulunduğunu, suçta iki tabanca kullanıldığını ve ikisinin de tamamen boşaltıldığını açıkladı. 

On yaşındaki çocuk eski belediye başkanını ve kızını öldürdü! Olayın detayları kan dondurdu - 2. Resim

EVDEKİ ÇOCUĞA ZARAR VERMEDİ

Mclver, olay esnasında evde 6 yaşındaki bir çocuğun daha olduğunu onun zarar görmediğini ifade etti. 10 yaşındaki çocuğun ilk olarak bir açıklama yapmadığını sonradan itiraf ettiğini olay sırasında büyükannesinin de orada olduğunu söylediği belirtildi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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