On yıldır ellerini yıkamadığı itirafıyla konuşulan Pete Hegseth mikroplara takıntılı Donald Trump'ın yeni bakanı

13 Kasım 2024 12:35 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:54

ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na eski asker ve televizyon sunucusu Pete Hegseth'i getireceğini duyurdu. Pete Hegseth, insanların aklında ''10 yıldır ellerimi yıkamıyorum'' itirafıyla ve mikropların gerçek olmadığına inandığını söylediği cümlelerle hatırlanıyor. Donald Trump ise el yıkama takıntısıyla biliniyor.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminden zaferle çıkan Donald Trump, A takımını kuruyor. Trump, kabinesindeki önemli isimleri kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklamaya başladı. ABD'nin yeni başkanı, Savunma Bakanlığı için eski asker ve televizyon sunucusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

''10 YILDIR ELLERİMİ YIKAMIYORUM, MİKROPLARA İNANMIYORUM''

Pete Hegseth, Amerikan ordusunun farklı birimlerinde çalıştı, hem Irak hem de Afganistan'da görev aldı. İki kez bronz madalya aldı fakat Hegseth, herkesi şoke eden itiraflarıyla hatırlanıyor. 2019 yılında Fox News kanalında 'Fox and Friends' programında konuşan Hegseth, bulaşıcı mikroorganizmaların çıplak gözle görülemediği için var olmadıklarını söyledi. Hegseth bu açıklamasını ''10 yıldır ellerimi yıkamıyorum'' itirafıyla da taçlandırdı.

Hegseth daha sonra USA Today'e yaptığı açıklamada, sözlerinin bir şaka amaçlı olduğunu söyledi. Donald Trump'ın yeni Savaunma Bakanı adayı, "Ceplerinde el dezenfektanı şişeleriyle dolaşan ve sanki hayatlarını kurtaracakmış gibi günde 19.000 kez ellerini dezenfekte eden insanların olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Kendime iyi bakıyorum ve tüm bunlar, ama her zaman her şeye kafayı takmıyorum." dedi.

Öte yandan ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın yayın yapan Fox News kanalında program yapan Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği kaydedildi.

DONALD TRUMP MİKROPLARA TAKINTILI

Fox televizyon kanalına sıkça röportaj veren Donald Trump ise birçok defa mikroplara karşı aşırı derecede takıntılı olduğunu itiraf etmişti.

1997 yılında yazdığı kitapta Trump, Amerikan toplumunun gereksiz yere çok fazla el sıkıştığını, kendisinin ise temiz el takıntısı olduğu için mümkün oldukça sık ellerini yıkadığını söylemişti.