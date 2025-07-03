On yıldır planlanan 92 milyonluk köprüde şoke eden ihmal! Firma artık kara listede

Hindistan'da yaklaşık 2.3 milyon dolara (yaklaşık 92 milyon TL) mal olan yeni demiryolu köprüsü, son derece tehlikeli virajı nedeniyle gündem oldu. Sosyal medyada ki tepkiler sonrasında yetkililer harekete geçti. Soruşturma başlatıldı, danışman firma artık kara listede.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 10 yıl önce planlanan ve Mahamai Ka Bagh, Pushpa Nagar ile Yeni Bhopal bölgeleri arasında ulaşımı kolaylaştırması için yapılan demiryolu köprüsü, kullanıma açılmasının ardından büyük bir güvenlik riski oluşturdu.

90 DERECELİK SKANDAL DÖNÜŞ

648 metre uzunluğundaki köprü, 90 derecelik keskin bir dönüş içerdiği için büyük bir tehlike oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası halktan gelen yoğun tepkiler üzerine proje tekrar gündeme gelerek incelenmesi gerektiğine karar verildi. Kararda sosyal medyadaki alaycı paylaşımlar da etkili oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Sanat ve sanatçılar'' diyerek köprüyü ve yapımında emeği geçenleri ti'ye aldı.

EYALET BAŞBAKANI DEVREYE GİRDİ

Gelen tepkiler üzerine Madhya Pradesh Eyalet Başbakanı Mohan Yadav, köprünün tasarım hataları nedeniyle soruşturma başlatıldığını ve inceleme altına alındığını belirtti. Soruşturma kapsamında ikisi başmühendis olmak üzere toplam yedi mühendis hatalı olarak kabul edilerek görevden çıkarıldı. Emekli bir başdenetçi mühendis hakkında da idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

'ASIL SORUN ARAZİ YOKLUĞU' SAVUNMASI

Skandalın ardından köprü projesini tasarlayan danışman firma ile uygulayıcı inşaat şirketi kara listeye alındı. Projenin baş mühendisi VD Verma kendisini savunması adına bölgedeki arazinin sınırlı olması ve yakınındaki metro hattı nedeniyle tasarımın bu şekilde zorunlu hale geldiğini belirtti. Yetkililer sorunu çözebilmek için ek arazi satın alınması gerektiğini düşünüyorlar. Bu sayede köprüdeki virajın daha geniş bir alana yayılması ve yol üzerindeki genişliğin daha büyük olması planlanıyor. Yetkililer, mevcut sorunu çözmek adına ek arazi satın alarak köprüdeki virajı daha güvenli hale getirmeyi planlıyor.