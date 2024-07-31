Önce Beyrut sonra Haniye! Lübnan Başbakanı sessizliğini bozdu: Açık bir tehlikeye dönüşüyor

31 Temmuz 2024 11:51 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:05

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaşanan son gelişmeler ve gelinen mevcut durumu ele almak için Hükümet Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Beyrut'un İsrail tarafından bombalanmasını kınayan Mikati, "Düşmanın (İsrail) pervasızlığını ve kanlı suç çılgınlığını sürdürmesi halinde işlerin daha da kötüleşeceği konusunda sesimizi yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE TEHLİKE ARZ EDECEĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Beyrut'a dün düzenlenen saldırının getirdiği tehlikelere dikkati çeken Mikati, "Başkentin hedef alındığı ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırı ile mevcut çatışma durumu büyük endişelere yol açacak açık tehlike durumuna dönüşmüştür." uyarısında bulundu.

Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikasti de kınayan Mikati, "Bu eylemin küresel endişe çemberini genişleteceği ve bölgede tehlike arz edeceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTE UĞRAMASI

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.