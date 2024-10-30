Önce fırtına sonra tayfun! Filipinler felaketi yaşıyor: Bilanço ağırlaşıyor

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Ekim 2024 10:54 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:09

Trami Tropik Fırtınası, Filipinler'de yaşamı felç etti. Etkili olan fırtına nedeniyle sel ve toprak kaymaları yaşandı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Filipinler’in kuzeydoğusunu geçtiğimiz hafta vuran Trami Tropik Fırtınası'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve sellerde bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) verilerine göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e, yaralı sayısı ise 115'e yükseldi. Kayıp durumdaki 37 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Selden 7.3 milyon kişinin etkilendiği, 761 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. FIRTINA KON-REY, TAYFUNA DÖNÜŞTÜ Filipinler​ Atmosfer, Jeofizik ve Astronomi Hizmetleri İdaresi'ne (Pagasa) göre ülkenin en büyük adası Luzon'un kuzey kesimlerinde etkili olan Kon-rey Tropikal Fırtınası'nın süper tayfuna dönüştüğü bildirildi. Süper tayfunun kategori 4 seviyesinde yarın Tayvan'ın dağlık güneydoğu kıyısındaki Taitung'a ulaşması bekleniyor. Tayvan'da Kong-rey nedeniyle onlarca uçuş iptal edilirken, bazı feribot seferleri askıya alındı ve balıkçı tekneleri kıyıya çağrıldı. İlgili Haberler Filipinler’de tropikal fırtına! Meteoroloji halkı uyardı: 11 ölü Trami Tropik Fırtınası ülkeyi yerle bir etti: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor