Önce laf attı sonra yüzünü ısırdı! Genç kıza 50 dikiş atıldı

20 Ekim 2024 10:47 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:10

İngiltere'de otobüs ile evine dönen 19 yaşındaki Ella Dowling'in, hiç tanımadığı 53 yaşındaki Darren Taylor tarafından yüzü ısırıldı. Ciddi yaralar alan genç kızın yüzüne 50 dikiş atıldı.

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İngiltere'de meydana gelen olayda Ella Dowling adındaki 19 yaşındaki genç kız, evine dönerken, otobüste tanımadığı bir yolcu olan 53 yaşındaki Darren Taylor, Ella ve arkadaşları hakkında uygunsuz yorumlarda bulunmaya başladı.

Taylor daha sonra Ella'nın yüzünü kavradı ve defalarca burnunu ve ağzını ısırdı, korkunç saldırının yaklaşık 5 dakika sürdüğü ifade edildi.

Taylor, kasten ağır yaralama suçundan tutuklanırken, saldırı​ sonucu Ella'nın dudağının bir kısmı ve sol burun deliği ciddi şekilde yara aldı. Genç kızın dudağının sağ tarafının ise yarıldığı açıklandı.

HAYATI BOYUNCA BU SALDIRININ İZLERİNİ TAŞIYABİLİR

Genç kız Cheltenham Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra ​​acil ameliyat için Gloucester Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, yaralarının ciddiyeti nedeniyle, hayatı boyunca iz kalabileceği konusunda uyardı.

Olayı anlatan genç kız, "Çığlık atamadım çünkü dudağım ağzımdaydı" ifadelerine yer verdi.

6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan adam hakkında ayrıca ömür boyu uzaklaştırma kararı verildi.