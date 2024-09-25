Ondan sadece 39 tane var! Pokemon'un Pikachu'su 12 milyon TL'ye satıldı

25 Eylül 2024 14:48 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:58

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayedesinde, 1998 yılında piyasaya sürülen nadir Pokemon çizgi dizisi oyun kartının açık arttırması gerçekleştirildi. Müzayede sonucunda çizgi d izinin en bilinen karakterlerinden "Pikachu"nun yer aldığı nadir kart 360 bin dolara (12 milyon 290 bin TL) satıldı.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, 1998'de piyasaya sürülen Pokemon kartında çizgi dizinin en bilinen karakterlerinden "Pikachu" yer alıyor.

ABD'nin New York​ kentinde yer alan Sotheby's müzayede evindeki bir açık artırmada 360 bin dolara ( 12 milyon 290 bin TL) satılan Pikachu kartı, sadece 39 resmi kopyadan biri.

AKABANE'NİN İMZASINI TAŞIYOR

Sotheby's, kartta ayrıca, Pokemon çizgi dizisinin ticari kart oyununun kurucularından Takumi Akabane'nin imzasının bulunduğunu açıkladı.

Kartın satıcısı ve yeni sahibinin kim olduğu bilgisi verilmedi. Söz konusu 39 kart, Japonya'da yayın yapan "CoroCoro Comic" dergisinin düzenlediği resim yarışmasının kazananlarına 1998'de dağıtılmıştı.

Kartlardan biri, 2021'de 5 milyon 275 bin dolara satılmış, "en pahalı Pokemon kartı" olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.