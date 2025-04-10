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 | Berkay Alptekin

Onlarca yıl önce köyünde öldürülmüştü! İpucuna karşılık dudak uçuklatan ödül

İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde bulunan Radnage köyünde bundan tam 30 yıl önce 1995 yılında öldürülen Janet Brown cinayetinin gizemi hala sürüyor. Aradan geçen 30 yılın ardından Thames Valley Polisi internet sitesinden cinayetin yıldönümünü kutlayarak cinayetin hakkında bilgi verenlere dudak uçuklatan para ödülü verileceğini açıkladı.

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Onlarca yıl önce köyünde öldürülmüştü! İpucuna karşılık dudak uçuklatan ödül
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 14:29

İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde yer alan Radnage köyünde, 30 yıl önce 1995 yılında öldürülen tıp araştırmacısının faili hala bulunamadı. 30 yıl boyunca süren davada yeni bir gelişme yaşandı.

Thames Valley Polisi internet sitesinden, "Janet Brown'un ölümünün otuzuncu yıldönümü" başlıklı bilgilendirmesinde katilin yakalanmasında yararlı olacak bilgi veya bilgileri verenlere 20 bin sterlin (980 bin TL) ödül teklif etti.

Onlarca yıl önce köyünde öldürülmüştü! İpucuna karşılık dudak uçuklatan ödül

EVİNİN MERDİVEN DİBİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

BBC'nin haberine göre, 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Janet Brown, bir hastanede araştırmacı olarak çalışıyordu. Cinayet gecesi evde yalnız olan kadın, evinin merdiven dibinde çıplak ve ağzı tıkalı elleri kelepçeli bir halde bulunmuştu. Kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülen kadının evinden ise hiçbir şey çalınmamış hatta cinsel istismara uğramamıştı.

Onlarca yıl önce köyünde öldürülmüştü! İpucuna karşılık dudak uçuklatan ödül

BULUNAN DNA KİMSEYLE EŞLEŞMEDİ

Katile ait bir DNA bulan polis, bu ize ait kimseyi bulamadı. Soruşturmada 1000'e yakın erkek tarandı. Kızı Zara Harden ise "Annem savunmasızdı. Onu hedef almak çok tuhaf ve hala serbest dolaşan birinin başka insanlara zarar vermesini istemiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

Onlarca yıl önce köyünde öldürülmüştü! İpucuna karşılık dudak uçuklatan ödül

EVDE TEK BAŞINAYDI

Brown'un eşi ise cinayet gecesi yurt dışındaydı ve çocukları evde değildi. Kadının cesedini ise ertesi sabah, eve gelen inşaatçılar buldu. Polis, katilin eve veranda camından girmeye çalıştığını ve saldırının 20.15 ile 22.15 arasında gerçekleştiğini düşünüyor.
Thames Valley Polisi'nden Başmüfettiş Peter Beirne, olayla ilgili bilgi sahibi olanlara seslenerek, "Garip davranan bir tanıdığınız mı vardı? Cinayetle aşırı ilgilenen birini mi hatırlıyorsunuz? Küçük bir detay bile büyük bir fark yaratabilir" ifadelerine yer verdi.

Onlarca yıl önce köyünde öldürülmüştü! İpucuna karşılık dudak uçuklatan ödül
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