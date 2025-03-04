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 | Berkay Alptekin

Onlarca yıl süren gizli operasyonlar, yalan hayatlar! Kadınlar polislerin foyasını ortaya çıkardı

İngiltere'de son dönemin en büyük dolandırıcılık skandalı gün yüzüne çıktı. En az 25 gizli polis memuru, kimliklerini gizleyerek siyasi gruplara sızdı ve kadınları kandırarak birlikte oldu.

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Onlarca yıl süren gizli operasyonlar, yalan hayatlar! Kadınlar polislerin foyasını ortaya çıkardı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 15:13

İngiltere'de akıl almaz bir skandal gün yüzüne çıktı. En az 25 gizli polis memurunun siyasi gruplara sızdığı, gerçek kimliklerini gizleyerek kadınlarla ilişki kurduğu, psikolojik ve cinsel istismar uyguladıkları tespit edildi.

Kadınlar 40 yılı aşkın bir süre boyunca sistematik şekilde kandırıldı. Sahte kimliklerle kurulan bu ilişkilerde, bazı gizli polislerin kadınlardan çocuk sahibi oldukları ileri sürüldü.

GERÇEK 20 YIL SONRA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Mağdur kadınlardan Jacqui, oğlunun babasının doğumundan 20 yıldan fazla bir süre sonra gizli bir polis memuru olduğunu tesadüfen keşfetti. Jacqui, hayatının "tamamen mahvolduğunu" dile getirdi.

Polis memuru Bob Lambert, oğlu henüz bebekken onları terk etti ve polis tarafından tutuklanmaktan kurtulmak için yurtdışına kaçmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

ONLARCA KADIN GİZLİ POLİSLER TARAFINDAN KANDIRILDI

Gizli polisler tarafından şimdiye kadar 50'den fazla kadının kandırıldığı biliniyor, ancak net sayı tespit edilebilmiş değil ve daha yüksek olmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

Gizli polislerle kurulan ilişkilerin ortaya çıkması, kadınlar üzerinde kalıcı psikolojik etkiler bıraktı. Manipülasyon ve aldatma ile dolu bu ilişkiler, kadınların güven duygusunu zedeledi ve bir daha sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanmalarına yol açtı.

İLİŞKİLER 40 YILI AŞKIN SÜREN GİZLİ OPERASYONUN PARÇASIYDI

Gizli polislerin sızdığı ilişkiler, 1968 yılında başlayan ve 40 yılı aşkın süren gizli operasyonların bir parçasıydı. 1970'lerde başlayan ilişkiler, 2010’a kadar devam etti. 25 casustan sadece 2’si kadındı, bu da çok sayıda kadının gizli polislerle kurdukları birliktelikten habersiz olduğunu gösteriyor. Casusların çoğu, doğum ve ölüm kayıtlarına bakarak sahte kimlikler oluşturmuş ve yıllarca bu kimlikleri kullanarak siyasi gruplara sızmışlardır.

AKTİVİSTLERLE YAKIN İLİŞKİ KURDULAR

Yaklaşık 139 gizli polis memuru, binden fazla siyasi grubu gözetleyerek, özellikle sol görüşlü ve ilerici gruplara odaklandılar. Casuslar, genellikle dört yıl süren görevlerde, aktivistlerle yakın ilişkiler kurarak bu grupların protestoları hakkında bilgi topladılar. Bu süreçte, kişisel yaşamlarla ilgili büyük miktarda bilgi edindiler: tatil planları, cinsel yönelimler ve banka hesapları gibi.

GÜN YÜZÜNE NASIL ÇIKTI?

Dolandırıcılığın boyutu, ITV'nin "The Undercover Police Scandal: Love and Lies Exposed" dizisinin yayınlamaya başlamasıyla ortaya çıktı.

Beş kadının, eski erkek arkadaşlarının gizli polis kimliklerini ortaya çıkarmak için yıllar süren dedektiflik çalışmaları yaptığı bu süreç, gizli polislerin kadınlarla kurduğu ilişkilerle ilgili birçok yeni detayı gün yüzüne çıkardı. Bu kadınlar, erkeklerin kaybolmasından sonra onların kimliklerini tespit edebilmek için arşivlerde araştırmalar yapıp yurtdışına kadar giderek ipuçları topladılar.

HÜKÜMET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kadınların ortaya koyduğu bu ipuçları, gizli polislerin siyasi kampanyalara sızarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri ve devletin bu operasyonları yıllarca sürdürdüğü bir gerçeği ortaya çıkardı.

Hükümet, bu yeni gelişmeler üzerine kamu soruşturması başlatmak zorunda kaldı. Emekli yargıç John Mitting'in yönettiği soruşturma, gizli polislerin yıllarca süren görevlerini incelemeye devam ediyor.

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