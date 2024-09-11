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Onlarca yolcu taşıyan uçaklar çarpıştı! Korku dolu anlar

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Eylül 2024 09:08 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:12

ABD'de bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde korku dolu anlar yaşandı. İki yolcu uçağı çarpıştı. Bir uçağın kuyruk kısmı koptu. Uçaklarda yolcuların olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde iki yolcu uçağı çarpıştı. Delta Havayolları ile aynı firmanın yan kuruluşu olan Endeavor Havayollarına ait bir uçak birbirine girdi. 

Japonya'nın Tokyo kentine gitmek için hazırlanan Delta Havayollarına ait 295 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kanat ucunun, Endeavor Air uçağın kuyruğuna çarptı. 

Onlarca yolcu taşıyan uçaklar çarpıştı! Korku dolu anlar - 1. Resim

Kazayla ilgili paylaşılan videoda, çarpışma nedeniyle Bombardier tipi uçağın kuyruk kısmının bütün olarak yere düştüğü görüldü.

Onlarca yolcu taşıyan uçaklar çarpıştı! Korku dolu anlar - 2. Resim

HER İKİ UÇUKTA DA YOLCU VARDI

Tokyo'ya gidecek Delta uçağında 221 yolcu, Louisiana eyaletine uçmak için hazırlanan Bombardier CRJ900 tipi Endeavor uçağında da 56 yolcu olduğu kaydedildi.

Onlarca yolcu taşıyan uçaklar çarpıştı! Korku dolu anlar - 3. Resim

FAA yetkilileri, çarpışmada kimsenin yaralanmadığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aleyna11 Eylül 2024 09:11

Vay be ne kadar kötü, umarım herkes iyi durumda

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