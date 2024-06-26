Online oyunda intikam yolculuğu! Rakibine saldırmak için uçağa atladı, şehir değiştirdi 

26 Haziran 2024 18:02 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:06

Online oyunda rakibine sinirlenen adamın adeta gözü döndü. Gece vakti apar topar uçağa atlayan şahıs, rakibine çekiçle saldırmak üzere harekete geçti.

ABD'nin Nerw Jersey eyaletinde yaşayan Edward Kang, oynadığı ArcheAge oyununa kendini öyle bir kaptırdı ki cinayete teşebbüste bulundu. Online oynanan oyun esnasında Florida'da yaşayan rakibine sinirlenen 20 yaşındaki Kang, uçağa atladı ve intikam almaya gitti.

MASKE VE ELDİVENLE KENDİNİ GİZLEDİ

Florida'ya gece saatlerinde varan Kang, ilk olarak bir otele gitti. Ertesi gün bir çekiç ve el feneri satın aldı. Sabahın erken saatlerinde ise siyahlar giyerek, maske ve eldivenle kendini kamufle etti. Oyunda sinirlendiği rakibinin evine gizlice girdi ve ona çekiçle saldırdı.

Gang'ın saldırısına uğrayan gencin, çığlıklarını üvey babası duydu ve çekiçli saldırganı durdurmaya çalıştı. İkili, polisler gelene kadar Gang'ı tutmaya çalıştı. Gencin başından yaralandığı fakat yaraların hayati olmadığı belirtildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Şerif Bill Leeper, yaşananların çok tuhaf olduğunu belirttiği açıklamasında, Kang'ın Nassau İlçe Hapishanesi'nde tutulduğunu ve polisle işbirliği yapmayı reddettiğini söyledi.

Leeper'a göre, şüpheliye bunu neden yaptığı sorulduğunda, 'mağdurun internette kötü bir insan olduğu' savunmasını yaptı. Ayrıca, yetkililere zorla girme ve saldırı suçlarından ne kadar hapis cezası alacağını sordu.

Polis ise bu soruya şöyle cevap verdi:

"Size şunu söyleyebilirim, tekrar video oyunları oynamanız çok uzun zaman alacak."