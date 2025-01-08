OpenAI CEO'su Sam Altman'dan Elon Musk'a sert sözler: "Her türlü kötülüğü yapabilir"

08 Ocak 2025 12:22 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:23

OpenAI CEO'su Sam Altman, eski iş arkadaşı Elon Musk'ı eleştirerek "Her türlü kötülüğü yapabilir" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Sam Altman, Musk'ın siyasi gücünü rakiplerini ortadan kaldırmak için kötüye kullanıp kullanmayacağı sorusuna da cevap verdi.

OpenAI​ CEO'su Sam Altman​, eski iş arkadaşı Elon Musk​ hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıllardır devam eden tartışmaların ardından Altman, Musk'ın siyasi gücünü rakiplerini ortadan kaldırmak için kullanacağını düşünmediğini söyledi. Ancak yine de Musk'a çok ağır sözler sarf etmekten de kaçınmadı.

"ELON MUSK, HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜ YAPABİLİR"

Altman, pazar günü Bloomberg'e verdiği röportajda, Musk'ın geçmişte OpenAI'a yönelik etik dışı uygulama iddialarında bulunduğunu ve bu konuda dramatik bir dava süreci başlattığını hatırlattı. Ancak Musk'ın siyasi etkisini rekabeti baskı altına almak için kullanma ihtimali sorulduğunda Altman, ilginç bir şekilde eski iş arkadaşını savundu.

"Bence her türlü kötülüğü yapabilir" diyen Altman, Musk'ın davranışlarını ve yaklaşımını eleştirmekte tereddüt etmezken, "Eş başkanlığın, ya da artık kendine ne diyorsa, sağladığı siyasi gücü iş dünyasındaki bir rakibiyle uğraşmak için kötüye kullanacak mı? Bunu yapacağını sanmıyorum. Gerçekten sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk ve Sam Altman arasındaki ilişki, OpenAI'ın kuruluş sürecine kadar uzanıyor. OpenAI'ın ilk günlerinde Musk, kuruluşun temel finansörlerinden ve destekçilerinden biriydi. Ancak zamanla yollar ayrıldı ve iki teknoloji lideri arasında gerilimli bir ilişki başladı. Musk, OpenAI'ı defalarca eleştirirken, Altman ise Musk'ın OpenAI'ın büyümesine ve çalışmalarına engel olma girişiminde bulunduğunu iddia etti.