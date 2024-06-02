Orman Genel Müdürlüğü devreye sokmuştu: BM'den Türkiye'ye ödül geldi

02 Haziran 2024 09:37 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 09:44

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için kullandığı yapay zeka destekli "Karar Destek Sistemi"nin, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin düzenlediği yarışmada 1049 proje arasından "çevre" kategorisinde ikinci olduğunu duyurdu.

Yumaklı'nnı yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye'nin orman yangınlarına hassas bölgede olduğunu belirterek, OGM'nin yangınla mücadele için yoğun çaba içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Ormanları yangınlara karşı korumak için hava ve kara gücünü sürekli arttırdıklarını ve teknolojiden yararlandıklarını vurgulayan Yumaklı, yangınlarla mücadelede yapay zeka temelli uygulamaları da kullanmaya başladıklarını belirtti.

"EKİPLERİN HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE ETMESİNİ SAĞLIYOR"

Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 2022'den beri yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen "Yangın Karar Destek Sistemi"ni kullandıklarını belirten Yumaklı, "Sistemimiz yangın anında canlı, anlık meteorolojik veriler ile arazi ve orman yapısını analiz ederek, ekiplerin hızlı ve etkin müdahale etmesini sağlıyor" dedi.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Yumaklı, yangınla mücadelede büyük kolaylıklar sağlayan sistemin BM'ye bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince Cenevre'de düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde "çevre" dalında ödüle layık görüldüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderilen 1049 projeden 360'ı çevrim içi oylama için aday gösterildi, 2 milyondan fazla oy kullanıldı. OGM'nin sistemi yarışmada ikinci olarak ödül aldı. Yangın anında karar vermede ekiplerimize destek olan sistem sayesinde daha etkili ve yerinde müdahale yapma imkanına kavuştuk. Dolayısıyla ilerleyen süreçte bu yazılımı geliştirip daha kısa sürede daha az zayiatla yangınları söndürebilme imkanına kavuşmuş olacağız. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karar Destek Sistemi'nde emeği geçenler başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum"