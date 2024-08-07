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Ormanda ağaca zincirlenmiş bulunan kadın gerçekleri itiraf etti: Her şeyi kendisi yapmış

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
07 Ağustos 2024 15:04 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:18
Ormanda ağaca zincirlenmiş bulunan kadın gerçekleri itiraf etti: Her şeyi kendisi yapmış

Hindistan'da bir ormanda ağaca zincirlenmiş halde bulunan ABD'li Lalita Kayi Kumar, gerçekleri itiraf etti. Şu an bir psikiyatri hastanesinde tedavi gören Kumar, her şeyi kendisinin yaptığını söyledi.

Hindistan'daki bir ormanda ağaca zincirlenmiş halde, bir çoban tarafından bulunan 50 yaşındaki Lalita Kayi Kumar'ın tüm anlattıkları yalan çıktı. Kumar, Maharashtra'nın Sindhudurg bölgesinde, bir ağaca zincirlenmiş halde bulunmuş, eşini suçlamıştı. Şimdilerde bir psikiyatri servisinde tedavi gören Kumar, zincirleri kendisinin taktığını söyledi.

Ormanda ağaca zincirlenmiş bulunan kadın gerçekleri itiraf etti: Her şeyi kendisi yapmış - 1. Resim

EŞİNİ SUÇLAMIŞTI, EVLİ DEĞİLMİŞ

BBC'nin haberine göre Kumar, yetkililere kendini bağladığını, halüsinasyon gördüğünü itiraf etti. Olayda eşini suçlayan Kumar'ın aslında evli olmadığı bu yüzden de üzgün olduğu, vize süresinin dolması ve azalan parası nedeniyle de kendini ağaca zincirlediği ortaya çıktı.

Ormanda ağaca zincirlenmiş bulunan kadın gerçekleri itiraf etti: Her şeyi kendisi yapmış - 2. Resim

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Kumar'ın tedavi gördüğü psikiyatri hastanesinin yöneticisi Dr. Sanghamitra Phule, kurtarılmasından yaklaşık iki hafta sonra Kumar'ın durumunun iyiye gittiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Yemek yiyor, yürüyor ve egzersiz yapıyor. Tedavi altında ve biz de ona vücudunda eksik olan bazı besinleri veriyoruz."

Ormanda ağaca zincirlenmiş bulunan kadın gerçekleri itiraf etti: Her şeyi kendisi yapmış - 3. Resim

YOGA EĞİTMENLİĞİ İÇİN HİNDİSTAN'A GELMİŞTİ

Kumar'ın ABD'deki ailesinin de yerinin tespit edildiğini ve onlarla telefon yoluyla iletişime geçildiği belirtildi. 

Kumar'ın yaklaşık 10 yıl önce yoga eğitimi almak için Hindistan'a taşındığı öğrenildi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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