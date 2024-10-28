Ormanda bulunan çantadan çıkanlar polisi harekete geçirdi! Soruşturma başlatıldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

28 Ekim 2024 08:50 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:03

Almanya'nın Dortmund şehrindeki ormanda bulunan bir sırt çantası polisi harekete geçirdi. Çantanın içinden çok sayıda el bombası ve mühimmat çıktı. Bomba imha ekipleri müdahale etti.

Almanya'nın Dortmund şehrindeki Mengede beldesinde bir kişi​ ormanlık alanda mantar toplamaya çıktı. Mantar toplayan kişinin karşısına bir sırt çantası çıktı. İçinde ne olduğuna bakan kişi, neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine gelen polisler, sırt çantasında çok sayıda el bombası, bir havan topu mermisi, ahşap şarjör kapağı ile mermiler olduğunu belirledi. Bomba imha ekipleri, el bombalarını kontrollü şekilde imha etti Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar Dolandırıcı Youtuber ulusal marşı okuyamayınca yakayı ele verdi