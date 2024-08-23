Ormanda kayıplara karıştı, günler sonra sağ salim bulundu! Küçük çocuk nasıl hayatta kaldığını anlattı

23 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 13:12

Vietnam'ın kuzeybatısında bulunan Yen Bai eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Dang Tien Lam, 9 kardeşiyle beraber oynarken kayıplara karıştı. Kardeşleriyle beraber bir dere kenarında oynarken tepelere doğru yürümeye başlayan Lam'dan 5 gün boyunca haber alınamadı.

Yetkililer, Lam'ı aramak için polis, asker ve gönüllülerden oluşan 150'den fazla kişiyi örgütledi.

5 GÜNÜN ARDINDAN SAĞ SALİM BULUNDU

5 günün ardından çiftçiler tarafından sağ salim bulunan Lam, yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Lam'ın kendisini bulan çiftçiye ilk sözü "Çok yorgunum, ayağa kalkamıyorum, lütfen beni yukarı taşıyın" oldu.

NASIL HAYATTA KALDIĞINI ANLATTI

Ayakta duramayacak kadar zayıf düşen Lam, üstü başı toprak içinde bulunduğunda, kaybolduğunu ve evinin yolunu bulamadığını anlattı. Yürüdükçe bir çıkış yolu bulamadığını söyleyen Lam, yaprak ve meyve yediğini, suyu da dereden içtiğini söyledi.

Ormandan çıkarılan küçük çocuğa kek ikram edildi.