Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madenine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

15 May 2024 08:33 - Güncelleme : 15 May 2024 08:41

Polonya'da madende göçük: Ölü ve yaralılar var

Polonya'da madende göçük: Ölü ve yaralılar var

Liberya'daki kaçak altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü!

Liberya'daki kaçak altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü!

Ulusal basındaki haberlere göre, Ombella-Mpoko'ye bağlı Yaloke kasabasında yer alan altın madenine 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) adlı isyancı bir grubun üyeleri tarafından silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda, 7'si kadın 10 sivil hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

Yaralılar bölge hastanelerinde tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri bölgede 3R üyelerine karşı operasyon başlattı.

SİLAHLI GRUPLAR KAYNAKLARI ELE GEÇİRME PEŞİNDE

Seleka, Anti-Balaka, 3R, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için saldırılar düzenliyor.

Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.