Orta Afrika'da maden işçilerine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

10 İŞÇİ ÖLDÜ!

Saldırıda, 10 maden işçisi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Olay sonrası güvenlik güçleri bölgede isyancılara karşı operasyon başlattı.

Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.