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Orta Afrika'da maden işçilerine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Aralık 2024 18:02 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:11
Orta Afrika&#039;da maden işçilerine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde silahlı saldırıya uğrayan 10 maden işçisi öldü. Olay sonrası güvenlik güçleri bölgede isyancılara karşı operasyon başlattı. İşte detaylar...

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeybatısındaki bir maden sahasında, silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda en az 10 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pende'ye bağlı Bozoum şehrinin yaklaşık 30 kilometre doğusunda bulunan Garo maden sahasına, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) adlı isyancı grup tarafından silahlı saldırı​ düzenlendi.

10 İŞÇİ ÖLDÜ!

Saldırıda, 10 maden işçisi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Olay sonrası güvenlik güçleri bölgede isyancılara karşı operasyon başlattı.

Filipinler'de silahlı saldırı

Seleka, Anti-Balaka, 3R, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için sıklıkla bölgede saldırılar düzenliyor.

Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
silahlı saldırı

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